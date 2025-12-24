“Çalışmaya gelen kişi, aracıya ipotek olarak eşi ve çocuğunu verdi”

YENİDÜZEN

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Haber Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyine çalışmaya gelen işçiler üzerinden yürütülen ciddi bir insan ticareti iddiasını gündeme taşıdı. Serdaroğlu, Pakistan’dan KKTC’ye çalışmaya gelen bir kişinin sendikaya bir yazı bırakıp adadan kaçtığını söyledi.

Serdaroğlu, “Pakistan’dan KKTC’ye çalışmaya gelen bir kişi sendikaya bir yazı bırakıp kaçtı. Kağıdı okudum ve utandım. Adada çalışmak için bir aracı ile anlaşıyor. Bu aracı KKTC’ye işçi getiriyor. Aracı da bir teminat, ipotek istiyormuş. Adamın malı mülkü yok, bu yüzden hanımını ve çocuğunu ipotek koyarak KKTC’ye gelmiş” dedi.

Bunun büyük bir insan ticareti olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Aracı her ay bu kişilerin iş yerlerinin önüne gelip para alıyormuş. Vermezse, ipotek eşi ve çocuğu… Şikayet de edemiyor. Günde bir öğün yemeğe çalıştıklarını söylüyor” ifadelerini kullandı.