‘Büyük Zam’ planı: Elektrik yakacak

Fehime ALASYA



Gözler elektrikte zam oranına çevrildi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 98 kuruş olarak uygulanan kWh ücretinin 2.70 TL’ye çıkma ihtimalini işaret etti.



Çoklu tarife tüketicinin tasarruf imkanını ortadan kaldırılsa da elektrik tarifelerine yapılacağı ifade edilen zam oranı açıklanmadı. Maktu ücretlerde %30’luk artış bekleniyor.



YENİDÜZEN’e konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun fiyat düzenlemesine yönelik rakam vermekten kaçınmasına karşın elektriğin maliyetinin şu anda 2,70 TL olduğuna işaret etti.



Eski KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu ise şu an 98 Kuruş olarak uygulanan Elektrik Birim Maliyetlerinin, 2.70 TL olduğu zaman her ay 1,000 TL fatura ödeyen bir vatandaşın, bir sonraki ayda kabaca 2,700 TL fatura ödeyeceğine işaret etti.



Önceki gün Bakanlar Kurulundan geçerek Resmi Gazetede boş bir fiyat tablosu ile yayınlanan Yeni Elektrik İnkişaf Nizamnamesi ardından dün de elektrik zammına ve bu bağlamda yapılacak olan tarife değişikliğine ilişkin yeni açıklamalar yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun:

“Elektriğin maliyetin şu anda 2,70 TL”

Maliyetlerin şu anki satış fiyatının üç katı olduğunu dile getiren Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun adil bir değişim yapılması gerektiğini söyledi.

Günümüzde tüketicinin Kilovat başına 98 Kuruş ödediğine işaret eden Atun, elektriğin maliyetinin şu anada 2,70 TL olduğunu söyledi, yapılacak zamma ilişkin rakam vermekten kaçındı.

“Enerji kıt bir kaynak, bu nedenle tüketen ödeyecek” diyen Atun, az tüketen ile çok tüketenin bir tutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Atun, öncelikle yoksulluk maaşı- sosyal yardım alanların tarifesinde bir değişiklik yapılmaması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çoklu tarifeden önce uygulanan ve dört dilimli tarifeye geçileceğini anlatan Atun, bu geçişte ilk dilime herhangi bir fiyat artışı getirmeme düşüncesinde olduklarını anlattı.

Atun, Türkiye’nin de bu tarifeye geçmeye çalıştığını ifade etti, “Çok yüksek tüketen, bunun bedelini ödeyecek” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Türk Halkı’nın bu kurumu kaybetmesine müsaade etmeyeceğim”

Bakan Atun, “Vatandaşı da koruyarak bu kurumu kurtarmak zorundayız, bu kurum bizim varlığımız. Kıbrıs Türk Halkı’nın bunu kaybetmesine müsaade etmeyeceğim.” dedi.

Eski KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu:

“Bu ay 1,000 TL fatura ödeyen bir vatandaşın bir sonraki ay ödeyeceği fatura kabaca 2,700 TL olacak”

Maliyet üzerinden elektrikte ortaya konması planlanan artışı değerlendiren Avcıoğlu, “Şu an 0.98 TL olarak uygulanmakta olan Elektrik Birim Maliyetlerinin, 2.70 TL olduğunu da belirtmek isterim. Bu ay 1,000 TL fatura ödeyen bir vatandaşın, bir sonraki ay ödeyeceği fatura kabaca 2,700 TL olacaktır.” dedi.

KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada ilk detayların gelmeye başladığını anlatan Avcıoğlu, Çoklu Tarife Sisteminin kaldırılıp, Tek Tarifeli Sisteme geçilerek eskiye dönülmesi ile birlikte Konutlarda uygulanan %15'lik indirimin de yürürlükten kaldırıldığını belirtti.

Alınan kararların ‘günü kurtarmak adına’ olduğunu anlatan Avcıoğlu, kurumun düze çıkmasıyla ilgili ileri vadeli çözümler olmadığını kaydetti.

Tarife düzenlemesinin “zekice kamufle edilerek elektrik tüketiminin düşeceği bahar aylarına denk getirildiğini” kaydeden Avcıoğlu, bununla birlikte Reaktif Güç Kayıplarının azaltılması ve Güç Kalitesinin arttırılmasına yönelik Nizamname’nin ise ortadan kalktığını anlattı.

Geçtiğimiz haftalarda "Yatırım Eksikliği" sebebiyle yaşanan "Üretim Yetersizliği" kaynaklı, dönüşümlü elektrik kesintilerinin de Çoklu Tarife Sisteminden, Tek Tarife Sistemine geçilmesiyle birlikte artarak devam edeceği öngörüsünde bulunan Avcıoğlu, bu durumun nedenlerine değindi.

Avcıoğlu, şöyle devam etti:

“Çoklu tarife sisteminde, tüketimin çok fazla olduğu anlarda (puant) yüklerin düşürülmesi ve yüklerin daha az yoğun olduğu saatlere kaydırılması hedeflenmekteydi. Bu sayede santral yatırım

ihtiyaçlarının azaltılması/ötelenmesi ve buna bağlı olarak santral yatırımlarından kaynaklanan maliyetlerin orta vadede düşürülmesi hedeflenmekteydi. Ayrıca, tüketimin az olduğu durumlarda yüklerin artırılarak, santrallerin daha verimli çalışmaları hedeflenmişti.

Bu uygulamanın yürürlükten kaldırılması ile birlikte, tüketimin yoğun olduğu saatlerden, tüketimin daha az yoğun olduğu saatlere yük kaydırma imkanı ortadan kalkacak, söz konusu "Üretim Yetersizliği" oranı ve dolayısıyla elektrik kesintileri artacaktır.”

“Zamları vatandaşın ensesine sıralıyorlar”

KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan’ın “Yakıt ve dolardaki değişikliklerin tüketicilerin faturalarına yansıtılması” açıklamasını da eleştiren Avcıoğlu, ülkeyi yönetenlerin ‘zamları vatandaşın ensesine peşi sıra sıraladığını’ anlattı.

Avcıoğlu, şöyle devam etti:

Diğer yandan AKSA'ya ödenen Kira Bedeli de Amerikan Dolarının Enflasyon Oranı kadar (%7.5) arttırılmış ve 28 Milyon Dolara ulaşmıştır. Bu oran da Elektrik Birim Maliyetlerine yansımıştır.

Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, zamları vatandaşın ensesine peşi sıra sıralarken, kısa-orta-uzun vadede geleceğe umutla bakılmasını sağlayacak "Enerji Verimliliği Yasası, Yenilenebilir Enerji Sektörü, Akıllı Şebekeler, Enerji Depolama, Fuel Oil'den Doğalgaz'a dönüşüm, Katı Atıkdan Enerji Üretimi" gibi yatırımlar ile sürdürülebilir bir Çevre ve sürdürülebilir bir Enerji sektörü yaratılması için yapılması gerekenler noktasında ise tabiri caizse ölü taklidi yapmaktadır.”

Erdoğan: “Tekli tarife sistemine geçildi… Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek”