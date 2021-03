“Burası bir pandemi merkezi, ona göre hareket edilmelidir”

COVID-19 ile verilen mücadelede en ön saflarda yer alan Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun, YENİDÜZEN’e konuştu, uzayan PCR kuyruklarında bekleyenleri uyardı: “Bu alana gelenler arasında pozitifler var, dikkat edin!”

Fehime ALASYA

COVID-19 ile verilen mücadelede en ön saflarda yer alan Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun, sadece uzun kuyruklarla gündeme gelen Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki işleyişle ilgili YENİDÜZEN’e konuştu, önemli uyarılarda bulundu.

“Sistemsizlikten şikayet ederken kurulan sisteme uymamak için de büyük mücadele veren insanlar var” diyen Uzun, PCR yaptırmak için gidilen alanın ‘Bir Pandemi Merkezi’ olduğu ve bekleyenler arasında Covid-19 pozitif kişilerin bulunduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yedi aydır kızını göremediğini anlatan Eğitmen Hemşire Filiz Uzun, bu süreçte vatandaşlardan sadece sabır ve anlayış beklediklerini dile getirdi.

Acil Cerrahi Hemşiresi olan, Yüksek Lisansını da Acil Durumlarda Kriz Yönetimi üzerine yapan ve 23 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren Hemşire Filiz Uzun, 20 yıldır sağlık sektöründe çeşitli eğitimler veriyor, halk veya kurum eğitimleri gibi görevler yürütüyor.

Pandemi döneminde de Sağlık Bakanlığı bünyesindeki birçok alanda eğitimler veren Uzun, Lefkoşa’da Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz PCR testi yapan Fuar Alanı’nda ve yeni açılan iki merkezde görev yürütüyor…

3 Şubat 2020’den beridir Pandemi sürecine dahil olan Uzun, 10 personel ile Lefkoşa Fuar Alanı’nda aldığı PCR testlerinin yapılması sorumluluğunu, bu günlerde üç merkezde 16 hemşire, 7 kayıtçı, 4 güvenlik görevlisi, 1 de şoför olmak üzere toplam 28 personel ile sürdürüyor.

“Tek amacımız ve hedefimiz; buraya gelen kişilerin iki dakikada kaydını yaptırması ve çıkmasıdır”

“Amacımız çok daha hızlı ve güvenilir kayıt yapmak, buraya gelen kişilerin iki dakikada kaydını yaptırması ve çıkması... Biz giyinmiş ve korunaklıyız ama bize gelenler sadece maskeli. Burası bir pandemi merkezi…”

PCR merkezlerindeki işleyişle ilgili de bilgi paylaşan Uzun, kayıtlardaki hata oranını zaman içinde en aza indirgediklerini belirtti. Uzun, kayıtların ve zamanı iyi idare edebilmenin önemine şu ifadelerle değindi:

“İlk geldiğim günden itibaren daha güvenli ve hatasız kayıt yapılabilmesi için birçok çalışma yürüttüm, bazı kurallar koyduk. Kimlik ibraz ederek kayıt yaptırma zorunluluğu getirdik ve vatandaşa kabul ettirmekte çok güçlük çektik. Ama başardık… Buradaki amacımız çok daha hızlı ve güvenilir kayıt almamızdı. Bu nedenle bir sistem oluşturduk. Sadece kimlik değil, sürücü belgesi, pasaport, doğum belgesi gibi kişinin kendini bize ibraz edebileceği herhangi bir belge istedik. En kötüsü telefonda dahi olsa bu bilgileri ibraz edebilecekleri bir fotoğrafa bile razı olduk. Bu sayede hata payını en aza indirdik.

Tek amacımız ve hedefimiz; buraya gelen kişilerin iki dakikada kaydını yaptırması ve çıkmasıdır. Bu süre iki dakikadan uzun olmamalıdır. Biz bu alanı kirli alan olarak görüyoruz. Biz giyinmiş ve korunaklıyız ama bize gelenler sadece maskeli. Bu nedenle bir dakikada kaydını yapmalı, bir dakikada test için örneğini verip toplam 2 dakikada buradan ayrılmalı. Bu nedenle kimlik veya bir belge ile kendini hemen ibraz etmeli.”

Yeni çıkan çipli kimlik kartları ile kayıt işlemlerinin çok daha kısa sürede ve pratik olduğuna da dikkat çeken Uzun, mümkün mertebe tüm bu işlemlerin kısa sürmesi için gayret gösterdiklerini anlattı.

Uzun, ayrıca Fuar alanına test için giden engelli, kanser hastası, felçli veya yardıma muhtaç kişilerin PCR testlerinin arabalarına gidilerek yapıldığını da belirtti.

Kayıttaki en büyük sıkıntı yabancı öğrencilerin verdiği yabancı telefon numaraları

Kayıt sırasında en önemli diğer unsurun ise sunulan cep telefonu bilgilerinin olduğuna değinen Uzun, “Bunu kontrol edecek bir mekanizmamız yok bu nedenle kişiler dikkatli olmalı. Bazen tereddüt edenlere emin olması için de uyarılarda bulunuyoruz.” dedi.

Kayıt konusunda en önemli sıkıntıyı telefon ibrazında bulunan yabancı öğrencilerle yaşadıklarını anlatan Uzun, söz konusu öğrencilerin kendi ülkesine ait numaralar vererek sadece internet üzerinden konuşma sağladıklarını, yerli telefon hattı kullanmadığını ve bunun büyük sorun olduğunu anlattı. Çok titiz çalıştıkları için bu güne dek herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti.

“Kızımı 7 aydır göremedim”

3 Şubat 2020 tarihinden bu yana izin yapmaksızın çalıştığını anlatan Uzun, bu tarihten beridir ne arkadaş ne de ailesinden kimseyle görüşmediğini anlattı. “Almanya’da okuyan kızımın tatil döneminde yanıma gelmesini çok istememe rağmen, onu 7 aydır görmememe rağmen gelmemesini söyledim. Çünkü yaptığım işten dolayı risk altındayım ve onu da riske atmak istemiyorum. Büyük fedakarlıklarla çalışıyoruz.” diyen Uzun, kızına olan özlemini de bu cümlelerle dile getirdi.

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR merkezinde 3 Şubat 2021’den 23 Mart’a kadar 56 bin 60 kişiye PCR testi yapıldı. Uzun, Fuar Alanı’nda ve Surlariçi’ndeki Mücahitler Sitesi’nde olmak üzere iki yeni merkezin de önceki gün ilk kez devreye girmesiyle, ilk günde toplam üç merkezde 2 bin 369 test yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Yeni merkezler açıldı, sorumlulukları arttı

Üç PCR merkezinin sorumluluğunu taşıyan ve aylardır izin yapmadan çalışan Uzun, “Buradaki işleyişimiz saat 16.00’da sona ererken evde de çalışmalarım sürüyor. Umarım en kısa zamanda Mücahitler Sitesi’ndeki test merkezi için de bir sorumlu bulunur.” dedi.

Yaşanan bazı olayları örneklerle anlattı

Sürecin başından bu yana hiçbir personelinin COVID-19’a yakalanmadığını da sözlerine ekleyen Uzun, bunun olmaması için hem işte hem de özel yaşamlarında çok disiplinli çalıştıklarını belirtti.

Kendilerinin her ne kadar disiplin içerisinde çalışsa da dıştan gelecek olan bazı etkenlere müdahale edemediklerini belirterek, yaşanan bazı durumları örneklerle anlattı:

Uzun, şöyle devam etti: “Sistemsizlikten şikayet ederken kurulan sisteme uymamak için de büyük mücadele veren insanlar var. Örneğin maskesini çıkarıp bekleme kuyruğunda sigara içen insanları uyarıyoruz. Nefeslerini üflüyorlar, bu bulaş için çok tehlikeli. Uyardığımız zaman bize ‘size ne’, ‘karışamazsınız’ gibi yanıtlar veriyorlar. Kimisi istem dışı da olsa personelin yüzüne hapşırıp öksürebiliyor.”

“Burayı bir pandemi merkezi olarak görün, ona göre hareket edin”

PCR test alanlarının aslında bir pandemi merkezi olduğunun bilinmesi ve bu ciddiyetle orada hareket edilmesi gerektiğini altını çizen Uzun, şöyle devam ediyor:

“Bu alana gelen kişiler arasında pozitif vakalar da çıkıyor, bunu düşünüp hem kendinizi hem karşınızdakileri korumalı, sabırlı olmalısınız. Bu kalabalık günlerde kuyruğun sonuna kadar yürüdüm, bir kişiyi nişan aldım ve en sondaki kişinin 20 dakikada test için kayıt yaptırdığına şahit oldum. Yani gelenler en fazla 30 dakika bekliyordur, bu daha uzun sürmez. Bu konuda da anlayış istiyoruz.

Uzayıp giden kuyrukların olduğu günlerde toplam bin 700 test yaptık ama diğer sakin görünen günlerde bile bin 900’lü test oranlarına çıktığımız oldu. Yani aslında bir anda yığılma ile bu görüntüler ortaya çıkabiliyor. Sıra çok hızlı ilerliyor. ” diyor.

Hiç unutamayacağı anısını anlattı, sabır ve anlayış istedi…

Neredeyse her gün bir olay ile karşılaştıklarını anlatan Uzun, bu nedenle her merkezlerde güvenlik görevlisi de bulunduğunu belirtiyor. Şu an güvenliklerinin de sağlandığını kaydeden Uzun, bu bağlamda onu çok etkileyen bir anısını da okuyucular için şöyle paylaşıyor:

“Geçtiğimiz günlerde sabah 8 olmadan, henüz görevimize başlamadan telefonlarım çalmaya başladı. Bir vatandaş burada kavga çıkarmış. Birçok kişinin sırasını bozduğunu, olay çıkardığını anlattılar. Bir vatandaş herkesin önüne geçerek PCR alanına girmiş ve kimsenin içeriye, onun önüne alınmaması için kapıyı kilitlemiş. Bu sırada ben geldim, durumu bana burada bir kez daha aktardılar ve müdahale ettim. Buranın sorumlusu olmam daha keskin kararlar almama neden oluyor. Bu olay çıkaran kişiyi dışarıya aldım ve polis çağırdım. Burada bulunan ve sırada bekleyen onlarca kişi hep birlikte beni alkışlamaya başladı. Bu beni çok etkiledi. Kimi zaman özellikle mesai bitiminde kapıları tekmeleyenler, ‘saat 4’te kapatma mı olur’ diyerek bize bağırıp çağıranlar oluyor. Bu bizi çok üzüyor. Biz sabah 8’den 4’e kadar en fazla 10 dakika yemek arası vererek çalışıyor, gün içinde yüzlerce test yapıyoruz. Ve saat 4’te mesaimizi bitirince biz de yorgunluktan bitmiş oluyoruz. Herkesten biraz daha anlayış ve sabır istiyoruz”

“Sağlık çalışanlarını da motive edici yapıcı eleştiriler de yapılması gerek”

Her bireyin kendi sorumluluğunu bilmesi gerektiğine değinen Uzun, en uzun sıraların bile 20, en fazla 30 dakikada bittiğini dile getirirken, yeni iki merkezin de devreye girmesiyle artık bu kuyrukların da oluşmayacağı görüşünü savundu. “Vatandaşlar da biraz daha sabırlı olmalı. Biz burada üstün bir çaba gösteriyoruz, vatandaş da basın mensupları da bunu bilerek eleştirilerde bulunmalı. Kuyrukta biraz bekleyen de bu kuyruğu gören basın da bize yükleniyor. Ben de uzayıp giden kuyruklar oluşunca çok üzüldüm. Yağmur yağmaya başladığında deliye döndüm, nasıl hemen çözüm buluruz diye çabaladık ve çözüm bulduk. Sağlık çalışanlarını da motive edici yapıcı eleştiriler de yapılması gerek. Gece eve giden personelim sosyal medyada gördüğü haberleri bana mesaj atarak, ‘bakın hocam yine bizim için neler yazılmış’ diyor, üzülüyoruz…” ifadelerini kullandı.

“Tüm eksikliklerimiz taleplerimiz doğrultusunda hemen giderildi”

Bu süreçte Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki işleyişi olumlu etkileyecek şekilde yardım ve destek sağlayan kişilere ve ilk günden itibaren kendisiyle çalışan personellerine de teşekkür eden Uzun, “Hem Sağlık Bakanlığı hem Belediye Başkanı hem de bize teste gelen siyasiler her şekilde bize yardımcı oldu. Tüm eksikliklerimiz taleplerimiz doğrultusunda hemen giderildi. Birçok duyarlı kişi ve siyasetçi tarafından bize destek sağlandı.” dedi.