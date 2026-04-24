Burak Maviş: Sendikacılığın Dönüşümü: Kıbrıs’ın Kuzeyinde Toplumsal Hareket Deneyimi

Burak Maviş

Uzun zamandır görülmeyen bir toplumsal hareketlenmeye tanıklık ettik. İnsanlar bir araya geldi, korkmadı; barikatlar aşıldı, Meclis’in kapısına kadar gidildi. Yoksulluğa, adaletsizliğe ve dayatmalara karşı tek bir ses yükseldi: “Yeter artık.” Bu yalnızca anlık bir tepki değil, uzun süredir biriken toplumsal öfkenin ve adalet arayışının örgütlü bir dışavurumuydu.

Bu sürecin en dikkat çekici yönlerinden biri, sendikaların oynadığı roldür. Sendikaların samimi birlikteliği, bu direnişin vücut bulmuş haline dönüşmüştür. Bu tablo, sendikacılığın yalnızca masa başında yürütülen bir faaliyet olmadığını; aksine sokakta, kamusal alanda ve hayatın içinde var olarak anlam kazandığını açık biçimde ortaya koymuştur.

Geleneksel sendikacılık anlayışı çoğunlukla ücret, çalışma koşulları ve mesleki haklar etrafında şekillenir. Ancak yaşananlar, bu çerçevenin artık yetersiz kaldığını göstermektedir. Günümüzde sendikalar, yalnızca üyelerinin ekonomik haklarını savunan yapılar değil; demokrasi, adalet, eşitlik, barış ve kamusal hizmetler için mücadele eden toplumsal aktörlerdir. Bu yaklaşım, literatürde “toplumsal hareket sendikacılığı” olarak tanımlanmaktadır.

Toplumsal hareket sendikacılığı, sendikaların mücadele alanını işyeri sınırlarının ötesine taşır. Eğitimden sağlığa, yoksulluktan çevreye, demokratik haklardan ifade özgürlüğüne kadar geniş bir alanda söz kurmayı ve sorumluluk üstlenmeyi içerir. Bu yaklaşımda sendikalar, yalnızca temsil eden değil, aynı zamanda dönüştüren bir güç haline gelir; toplumsal kesimlerle dayanışma kurar ve gerektiğinde siyasal alana müdahil olur.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki deneyim de bu dönüşümü açık biçimde ortaya koymaktadır. Toplumsal hafıza, sendikaların kritik dönemlerde siyasi partilerden daha fazla sorumluluk üstlendiğini göstermektedir. Bu durum, sendikaların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal bir rol üstlendiğinin göstergesidir. Dolayısıyla sendikaların siyaset üretmesi bir sapma değil, tarihsel bir gerekliliktir.

Bu mücadelenin önemli bir boyutu da enternasyonal dayanışmadır. Sendikalar doğası gereği yalnızca kendi ülke sınırları içinde kalamaz. Adaletsizlik ve eşitsizlik küresel ölçekte üretildiği için, mücadele de uluslararası bir nitelik taşır. Dünyanın bir yerindeki hak ihlali, başka bir yerdeki emekçilerin yaşamını doğrudan etkiler. Bu nedenle uluslararası örgütlerle kurulan ilişkiler ve dayanışma ağları, sendikal mücadelenin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Bugün ilerici sendikalar, barış mücadelesi temelinde iki toplumun yakınlaşması için projeler üretirken, uluslararası temsiliyet alanında da aktif rol üstlenmektedir. Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) çerçevesinde öğretmen sendikalarının temsiliyetinin rotasyona bağlanması ve bu görevin bugün KTÖS tarafından yürütülmesi, bu uluslararası sorumluluğun somut bir göstergesidir.

Öte yandan, sendikal mücadelenin başarısı yalnızca söylemle değil, güvenle inşa edilir. Sendikaların örgütlülük düzeyi, üyelerine ve topluma verdiği güven ve mücadeledeki kararlılığı bu başarının temelini oluşturur. Başarı bir ekosistemdir; bu ekosistemin sürdürülebilirliği ise kolektif hareket kapasitesine bağlıdır.

Ancak bu noktada kritik bir unsur daha vardır: tutarlılık. Sendikal mücadeleyi yürütenlerin söylem ve eylem arasındaki uyumu, toplumsal güven açısından belirleyicidir. Sendikacılar yalnızca temsil eden değil, aynı zamanda örnek olan kişilerdir. Söylenen ile yaşanan arasındaki çelişki, yalnızca bireysel bir sorun değil, doğrudan mücadelenin meşruiyetini etkileyen bir durumdur.

Sonuç olarak, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşananlar sendikacılığın dönüşümünü açık biçimde ortaya koymaktadır. Sendikalar artık yalnızca hak arayan kurumlar değil; toplumu örgütleyen, yön veren ve alternatif üreten yapılardır. Bu, bir son değil, yeni bir başlangıçtır.

Ortaya çıkan irade, yalnızca mevcut sorunlara verilen bir yanıt değil; daha adil, daha eşit ve daha demokratik bir geleceğin mümkün olduğuna dair güçlü bir inancın ifadesidir. Bu yol birlikte açılmıştır ve ancak birlikte yürünerek tamamlanacaktır.