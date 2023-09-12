YENİDÜZEN - ÖZEL

Geçiş noktalarındaki yoğunluğun azaltılması için güneyde bazı tedbirlerin gündemde olduğu belirtildi, gözler Kıbrıs’ın kuzeyine çevrildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geçiş noktalarıyla ilgili konuşulan bazı çözüm önerilerinin kendilerine resmi olarak ulaşmadığını ifade ederek, “Bugün kapıları açın deseler ve açsak, polis ve gümrükçü personel sayısında sıkıntı yaşayacağız” dedi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın emekliye ayrılacak özel temsilcisi Ergün Olgun, Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin geçişlerin rahatlaması için çalıştığını ifade ederek, öncelikli olarak Metehan geçiş noktasının ele alındığını kaydetti. Olgun, “Teknik komitede her iki taraf da kendi planını sundu, görüşmeler sürüyor” dedi.

Geçiş Kapıları Teknik Komitesi Kıbrıs Türk Eş Başkanı Aysan Mullahasan Atılgan ise bir yıldır komitedeki görüşmelerin sürdüğünü, sürekli iletişim içinde olduklarını ifade ederek, özellikle Lefkoşa’daki tek araçlı geçiş olan Metehan kapısını rahatlatma hedefi güddüklerini anlattı.

Teknik komitenin geçişlerle ilgili projelerini ortaya koyduğunu, çalışmaların sürdüğünü anlatan Atılgan, Metehan geçiş noktası dışında farklı seçeneklerin de araçlı geçişlere açılması önerisi sunduklarını belirtti.

YENİDÜZEN, geçişlerdeki yoğunlukla ilgili Kıbrıs'ın kuzeyinde neler yapıldığını ilgili taraflara sordu...

KİM NE SÖYLEDİ? KİM NE SÖYLEDİ? KİM NE SÖYLEDİ?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Bugün kapıları açın deseler personel yetersiz”

“Henüz bir ilerleme yok. Bize de resmi bir durum ulaşmadı. Yeni bir kapı açılırsa kapıya koyacağımız muhaceret polisi ve gümrükçülerde sıkıntı yaşanacak. Çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağız. Gerek Ercan Havaalanı, gerekse yeni kapılarda personel sayılarını artırmalıyız. Personel alımı için biz bir proje geliştirdik ve ilgili yerlere sunduk, bu onay gördü. Bu hafta içinde bir adım atılacak. Bugün kapıları açın deseler ve açsak, polis ve gümrükçü personel sayısında sıkıntı yaşayacağız. 3-4 kapının açılması gündemde. Toplantılarımız devam ediyor. Mevcut kapıların ise muhaceret polisi sayısını artırmaya çalışıyoruz.

Güvenlik Kuvvetlerinde çalışan ve yaş sebebiyle sivile aktarılması gereken uzmanların polisteki kitabet işine görevlendirilmesi ve bu eğitimli polislerin de yine bu alanda eğitim alarak muhaceret ve etkin görevlere aktarılmasını öneren bir proje sunduk. İşletişim içindeyiz, kitabet işlerinde çalışan bu polisleri muhacerete aktarabiliriz.

Bu konularda iyileştirme için en az 1500 civarı polise ihtiyacımız var, yani yeni eleman alacak olsak bu sayı yılda sadece 150 kişi olabilir ve yetersiz bir rakam.”

Ersin Tatar’ın emekliye ayrılacak özel temsilcisi Ergün Olgun:

“Metehan öncelik, yeni kapılar açılması komiteye sunuldu”

“Teknik komitede her iki taraf da özellikle Metehanla ilgili kendi planını komiteye sundu. Bu hattı nasıl genişletiriz diye düşünce üretildi. Teknik komiteler bunun üzerinde çalışıyor. Bu geçişlerin süratlenmesi için görüşler teknik komitede.

Yeni kapı açılmasıyla ilgili ise Ledra Palace sınır kapısının ticari araçlara açılmasını ve Haspolat sınır kapısının da yeşil hat üzerinden sadece ticari araçlara açılması önerilerimiz de oldu fakat şu anda hepsi masada. Ardından bu düşüncelerin de hükümet tarafından icraatı gerekiyor.”

Geçiş Kapıları Teknik Komitesi Kıbrıs Türk Eş Başkanı Aysan Mullahasan Atılgan:

“Lefkoşa’ya ikinci bir araçlı geçiş kapısı şart, önerimizi sunduk”

“Komitenin son iki yıldır Metehan geçiş noktasında yaşanan sıkıntının çözülmesi için karşı taraftan talebi oldu. Personel ve kabin sayısının artırılarak hızlı ve kolay bir çözüm olabileceğini anlattık, öneri sunduk. Onlar da buna olumlu baktı ve kendi projelerini sundu. Bir yıldır görüşmelerimiz sürüyor. Komite birkaç ayda bir toplanmak için oldukça özverili, bunun dışında gelişmelerle ilgili de sürekli iletişim içerisindeyiz.

Metehan’da mevcut yollara ilave yollar eklenmesini ön görüyorlar. Geçişler artık çok yoğun, bizler de proje hazırladık, biz de ilave yollar eklenmesi ve daha çağdaş, medeni geçişler yapılmasını talep ettik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Tercihen eş zamanlı projelerin hayat geçileceğini düşünüyorum.

Lefkoşa’daki tek araçlı geçiş olan Metehan geçiş noktası dışında iki farklı öneri ile de komiteye gittik; Ledra Palace kapısını sadece diplomatik geçişler için değil, bunun yanında ticari araçların geçişi için de açılmasını talep ettik ama bu geçişlere sıcak bakılmadı. Ardından bir süre önce Haspolat’ı önerdik ve Haspolat’ta ikinci bir araçlı geçiş noktası olsun, buradan taksi, otobüs, kiralık araçlar, yeşil hat tüzüğü kapsamındaki ticari araçlar olsun dedik, bu güncel bir öneri ve henüz bize geri dönüş olmadı, bekliyoruz, çalışmalar sürüyor.”