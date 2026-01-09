Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hür-İş( Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası basına açıklama yaptı. Serdaroğlu, asgari ücrete hükümet ve işveren kanadının oylarıyla 18.39'luk artış yapıldığını kaydetti. Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin'in hükümetin ve işverenin önceden anlaştığını toplantıdan önce kendisine söylediğini belirten Serdaroğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Genel sekreterimi anlından öperim. Bunların önceden anlaştığını söylemişti. İçeridekilere haram olsun. 18.39'luk artışta anlaştılar. Hükümetin masaya koyduğu rakam çok komik. İşveren ve hükümetin masaya koyduğu artış aynıydı. Bu devlet kimsenin babasının malı değil. Sigortalar Dairesi de bizim geleceğimizdir. Bu başlangıç ücreti hiç bitmiyor."

Hür-İş Federasyonu olarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini, gerekirse yargı yoluna gideceklerini belirten Serdaroğlu, "Ölmek var dönmek yok. Biz dilenci değiliz. Sadaka istemiyoruz. Bu oyunu hep birlikte bozacağız" dedi. Serdaroğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin emekçiyle birlikte yürüme gibi bir derdi olmadığına vurgu yaparak, "Hiçbir kriteri göz önünde bulundurmadılar. İnsan onuruna yaraşır bir ücretin belirlenmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı. Asgari ücrete yapılanın artış olmadığı söyleyen Serdaroğlu, "Bunu bile çok görüyorlar. Hayat pahalılığının altında artış yaptılar. Muhtemelen kapalı kapılar ardında bir şeyler döndü." diye konuştu. Serdaroğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "İşçinin parasını işçiye verecekler. Asgari ücrete eklenen her ücret vergiye tabiidir. Yerli istihdamı destek fonundan mı verecekler? Bakan Hasipoğlu, softa şaşırtması yapıyor. Yanlış açıklamalar hoş olmadı."