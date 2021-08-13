BMBP: “Tüm gücümüzle Kıb-Tek’in özelleştirme kisvesine karşı direneceğiz”

Bu Memleket Bizim Platformu, (BMBP) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yakıt alımı ve ihale konusunda milyonlarca dolar zarara uğradığını ve tüm toplumun karanlığa mahkûm edildiğini söyledi.

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam’ın imzasıyla Bu Memleket Bizim Platformu adına yapılan yazılı açıklamada, “kurumun özelleştirilmemesi için mücadeleye devam edileceği” vurgulandı.

Açıklamada; “Ne El-Sen ne de başkanı Kubilay Özkıraç yalnız değildir. Ortak gailemiz olan toplum menfaatleri doğrultusunda, tüm gücümüzle hem Kıb-Tek’in özelleştirme kisvesi altında peşkeşine, hem de kayyum hükümetinin toplum menfaatlerini yok saymasına sonuna kadar direneceğiz” denildi.

Açıklama şöyle:

"Yıllık ekonomik işlem hacmi ile KKTC bütçesinin üçte birini oluşturan Kıb-Tek, on yıllardır ülkemizde paylaşılamayan rant kapısı olmaya devam ediyor.

TC ile imzalanmaya başlanan Ekonomik İşbirliği Protokollerinin (dayatma paketlerin) değişmez maddesi olan Kıb-Tek’in özelleştirilmesi, özelde EL-SEN öncülüğünde sendikal hareketin genelde ise toplumsal muhalefetin kararlı direnişi ile bu güne kadar sonlandırılamamıştır. Belli kritik dönemlerde, yapılması kaçınılmaz olan yatırımlar yapılmayarak veya yapılması engellenerek, üretimin yarısı AKSA adındaki şirkete fahiş fiyat ve ödeme garantisi ile adeta peşkeş çekilmiştir.

AKSA ile imzalanan kontratın bitim tarihine 1 yıl kala, Kıb-Tek bilinçli olarak yeniden gündemin birinci sırasına yükseltilmiştir. Dörtlü hükümet döneminde, Kıb-Tek yönetiminin üretim maliyetlerini düşürmek, enerji arz güvenliğini sağlamak ve AKSA’ya olan bağımlılığı ortadan kaldırmak amacı ile hazırlanan rapor doğrultusunda aldıkları yatırım kararı ve ihale süreci, değiştirilen hükümet marifeti ile yok sayılmıştır. El-Sen’in ısrarlı takibi ve talebi ile gerçekleştirilen eylem ve grev neticesinde, UBP-DP hükümetinin ilgili bakanı ile El-Sen arasında imzalanan protokol doğrultusunda, 45 gün içerisinde ilgili raporun güncellenerek gerekli yatırım ihalesine çıkılacağı mutabakatına varılmasına rağmen yine hiçbir adım atılmayıp atanmış azınlık hükümeti (kayyum) dönemine geçilmiştir.

Kayyum yönetiminin Boşbakanı ve yardımcısı danışıklı dövüş içerisinde, hemen her gün ihalelerde yapıldığı iddia edilen vurgun söylemlerini yükselterek, gündem değiştirmiştir. Ancak bu iddialar ispatlanamadığı gibi ne yargıya taşınmış ne de bu yönde somut bir veri ortaya konamamış konmamıştır. Bu iddiaları kanıtlama ve gereken hukuki süreci başlatma çağrısı yapan, gerekli yatırımların yapılmasını aksi taktirde tüm toplumu bekleyen tehlikenin, enerji arz güvenliğinin sağlanamayarak özelleştirmeye çanak tutulacağının altını çizen El-Sen ve başkanı Kubilay Özkıraç ise kayyum yönetiminin ilgili bakanı tarafından çeşitli yöntemlerle itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Süreç hızla devam ederken, ilgili bakan Erhan Arıklı Kıb-Tek için yapılması zaruri olan yatırımları yapmamıştır. Onun yerine, yaptığı ihale vurgun çığırtkanlığını kendisi yapmaya başlayarak 8 aydır tek bir ihale sonuçlandırmamış, ihale yasasına da aykırı bir şekilde şaibeye açık bir şekilde kendi seçtiği şirketten yakıt alımı ve taşımacılık hizmeti alarak hem Kıb-Tek’i milyonlarca dolar zarara uğratmış hem de tüm toplumu karanlığa mahkûm etmiştir.

Bu Memleket Bizim Platformu olarak bilinmesini isteriz ki, ne El-Sen ne de başkanı Kubilay Özkıraç yalnız değildir. Ortak gailemiz olan toplum menfaatleri doğrultusunda, tüm gücümüzle hem Kıb-Tek’in özelleştirme kisvesi altında peşkeşine, hem de kayyum hükümetinin toplum menfaatlerini yok saymasına sonuna kadar direneceğiz.

BMBP (a)

DEV-İŞ Başkanı

Koral Aşam"