Bu kez elektrik krizi

Ayşe GÜLER

Teknecik Elektrik Santrali’nde 1, Kalecik’te (AKSA) ise 3 ünite devre dışı kaldı, üretim talebin altına düştü, dönüşümlü elektrik kesintileri gündeme geldi, vatandaş isyan etti.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrik kesintilerinin 18.00-21.00 saatleri arasında, 1’er saat aşmayacak şekilde önümüzdeki haftaya kadar süreceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Erdoğan, “Şu anda 300 megavat tüketim var ancak üretim 285 megavat. 15 megavat kesinti yapmaktayız” diye konuşarak, makinelerin tamiri için gerekli ekip ve ekipmanın getirildiğini, şu anda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Turan Büyükyılmaz ise AKSA’yı suçladı, Teknecik’teki 2 termik santral ve 7 dizel jeneratörün üretmesi gereken 200 megavat elektriği ürettiğini söyledi, “100 megavat enerji üretmesi gereken AKSA üretimini 46 megavata düşürdü” dedi.

Büyükyılmaz, AKSA’nın santrallerinin arızalı olduğunu dile getirdiğini ancak esas nedenin uzun süredir ödeme almaması olduğunu kaydetti.

AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk ise santralde iki makinenin arızalandığını, bundan dolayı da sıkıntı yaşandığını söyledi, kısa sürede yedek parçaları getirteceklerini, sorunlu iki makinenin önümüzdeki hafta devreye gireceğini kaydetti.

Şentürk, KIB-TEK’ten alacakları olduğunu ancak elektrik kesintilerinin ödeme almadıklarından kaynaklanmadığını ifade ederek, “Alacağımız konusunu hiçbir şekilde tehdit etmedik. Elektrik zaruri ihtiyaç… Bu konuyu şantaj olarak kullanmadık” dedi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, kurumun ürettiği elektriğin karşılığını alamadığını, bu nedenle de yakıt alacak parası olmadığını söyledi.

Özkıraç, AKSA’nın yaklaşık 20 gündür üretimde kesintiler yaptığını da belirterek, “AKSA’nın alacağı var. Bu nedenle de arada bir üretimi kesiyor. Fiyat ayarlamasına gitmesi gerekiyor” dedi.

KİM, NE DEDİ?

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan:

“Dönüşümlü elektrik kesintileri önümüzdeki haftaya kadar sürecek”

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, dönüşümlü olarak bir süredir devam eden elektrik kesintilerinin önümüzdeki haftaya kadar süreceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Erdoğan, Teknecik Elektrik Santrali’nde 1 ünite, Kalecik’te ise 3 ünitenin arıza ve bakım nedeniyle devre dışı kaldığını söyledi, üretimde yeterli kapasiteye ulaşılamaması nedeniyle 18.00-21.00 saatleri arasında 1’er saati aşmayacak şekilde bölgesel kesinti yapıldığını belirtti.

“Şu anda 300 megavat tüketim var ancak üretim 285 megavat. 15 megavat kesinti yapmaktayız” diyen Erdoğan, makinelerin tamiri için gerekli ekip ve ekipmanın getirildiğini, şu anda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Erdoğan, yakıtta herhangi bir sıkıntı olmadığını da belirterek, elektrik kesintilerinin AKSA’ya olan gecikmiş borçlardan kaynaklamadığını söyledi.

“Ödeme planı yaptık, AKSA yetkilileri ile görüştük” diyen Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde sorun ortadan kalkacak. Buna bağlı kesinti söz konusu değil” şeklinde konuştu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz:

“AKSA santrallerinin arızalı olduğunu söylüyor ama esas neden ödeme almaması”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Turan Büyükyılmaz, Teknecik’teki 2 termik santral ve 7 dizel jeneratörün üretmesi gereken 200 megavat elektriği ürettiğini söyledi, 100 megavat enerji üretmesi gereken AKSA’nın ise üretimini 46 megavata düştüğünü belirtti.

Büyükyılmaz, AKSA’nın santrallerinin arızalı olduğunu dile getirdiğini ancak esas nedenin uzun süredir ödeme almaması olduğunu kaydetti.

Kıb-Tek’in AKSA’ya 446 milyon TL borcu olduğunu, akaryakıt parasını ödeyemeyecek duruma geldiğini dile getiren Büyükyılmaz, kurumun toplam borcunun ise 846 milyon TL’ye ulaştığını ifade etti.

Büyükyılmaz, “Kurum, alacaklarını toplayamıyor. Bu ay değil 13. maaş, aylık maaşları bile ödeyecek durumu yok” şeklinde konuştu.

“Akaryakıtın pahalı olmasını, dövizin yükselmesini kimse beklemiyordu” diyen Büyükyılmaz, Ekonomi Bakanı Sunat Atun’un bu konuyla ilgili gerekli girişimi yapacağını söyledi.

Büyükyılmaz, elektrik kesintilerinin ise ne zamana kadar devam edeceğini bilmediğini de belirtti.

Güneyden elektrik akımı alınmasının da söz konusu olmadığını ifade eden Büyükyılmaz, “Güneyde de

PIK değerleri yükseldi. Oradan da akım alma şansımız yok. Hazine tarafından bu para karşılanmazsa halkı perişan etmeye devam edeceğiz” dedi.

AKSA’DA DURUM NE?

AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk:

“Alacağımız var diye elektriği kesmedik”

AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk, santralde iki makinenin arızalandığını, bundan dolayı da sıkıntı yaşandığını söyledi, kısa sürede yedek parçaları getirteceklerini, sorunlu iki makinenin önümüzdeki hafta devreye gireceğini kaydetti.

Şentürk, KIB-TEK’ten alacakları olduğunu ancak elektrik kesintilerinin ödeme almadıklarından kaynaklanmadığını ifade ederek, “Alacağımız konusunu hiçbir şekilde tehdit etmedik. Elektrik zaruri ihtiyaç… Bu konuyu şantaj olarak kullanmadık” dedi.

Çalıştıkları farklı ülkelerde de aynı iş ahlakına sahip olduklarını kaydeden Şentürk, “Alacağımız olduğu için elektriği keseriz diye sıkıntı yok ancak ödeme talebimiz tabii ki var” şeklinde konuştu.

Şentürk, sözleşmeye göre yılda 700 milyon kilovat elektrik üretimi yapmaları gerektiğini, Aralık sonu itibariyle bu rakamın çok üzerine çıkacaklarını söyledi.

“Üzerimize düşenin fazlasını yerine getirdik. Bazen bu sorunlar olabiliyor” diyen Şentürk, “Günlük kesinti olduğu için vatandaş isyanda” dedi.

SENDİKA NE YAPACAK?

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Yıllardır yatırım yapın diyoruz ama şu anda AKSA’ya teslim oldular”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, kurumun ürettiği elektriğin karşılığını alamadığını, bu nedenle de yakıt alacak parası olmadığını söyledi.

Özkıraç, AKSA’nın yaklaşık 20 gündür üretimde kesintiler yaptığını da belirterek, “AKSA’nın alacağı var. Bu nedenle de arada bir üretimi kesiyor. Fiyat ayarlamasına gitmesi gerekiyor” dedi.

Üretim eksikliğinden dolayı birer saat elektrik kesinti yapıldığını söyleyen Özkıraç, hükümetin duyarsız ve seçim gailesinde olduğunu belirtti.

Fiyat ayarlaması yapılmamasından dolayı kurumun günlük 6 milyon TL zarar ettiğini de ifade eden Özkıraç, “Yıllardır yatırım yapın diyoruz ama şu anda AKSA’ya teslim oldular. Süresiz grev dahil her şeyi tartışıyoruz” şeklinde konuştu.

Borcu olan kamu kuruluşlarının elektriklerini kesmeye başladıklarını da dile getiren Özkıraç,

başka çarelerinin olmadığını, tahsilat yapılması gerektiğini söyledi.