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Bu hafta yağmur beklenmiyor

Bu hafta yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi, 12 Şubat’a kadar yağmur beklenmediği tahmininde bulundu.

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Meteoroloji Dairesi, 12 Şubat’a kadar yağmur beklenmediği tahmininde bulundu.

Daire’nin 12 Şubat’a kadar olan tahminlerine göre hava genellikle parçalı bulutlu olacak, 7 ve 8 Şubat sabahları yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklıklarının genellikle iç kesimlerde ve  sahillerde, periyodun ilk günleri 20-23 derece, diğer günleri ise 16-19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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