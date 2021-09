 “Bu dönemde kimse Hükümet olmak istemez”

Covid- 19 salgını nedeniyle dünyada çeşitli sıkıntılar yaşandığını ifade eden Başbakan Ersan Saner, “Bu dönemde dünyadaki hiçbir siyasi parti hükümet olmak istemez. Çünkü böyle bir dönem hiçbir zaman yaşanmadı” dedi, vizyonlarının salgını hafif atlatabilmek olduğunu belirtti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Covid’den, UBP Kurultayı’na, asgari ücretten erken seçime değerlendirmelerde bulundu.

1 Ekim’de başlayacak olan Yeni Yasama Yılı’nda Meclis’te nisap sorunu yaşamayacakları düşüncesini belirten Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin bu konuda bir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Son dönemde gündemde olan asgari ücret konusunda da açıklamalarda bulunan Başbakan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları yaptığını ve bugün gerçekleşecek olan toplantıdan umutlu olduğunu dile getirdi.

UBP’deki kurultay sürecine de değinen Saner, önceliklerinin birlik ve beraberlik çerçevesinde kurultayı tamamlamak olduğunu, sonrasında da erken seçime odaklanmak olduğunu ifade etti ve “UBP erken seçime en hazır partidir, hiçbir zaman da seçimden kaçmamıştır” diye ekledi.

Başbakan Saner, bu açıklamaları BRT’de Baykan Gürses Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu 45+ programında yaptı.

COVID-19 SÜRECİ… “Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”

Başbakan Ersan Saner, zor bir dönemden geçildiğini ancak dünyadaki diğer ülkelere bakıldığı zaman KKTC’nin salgın sürecinde diğer ülkelere göre daha güvenli olduğunu savundu.

Saner şunları söyledi: “Vizyonumuz bu hastalığı hafif atlatabilmektir. Bu konuda herkese hassas davranmaya çağırıyorum. Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık olarak her gün toplantı halindeyiz.

Bu dönemde dünyadaki hiçbir siyasi parti hükümet olmak istemez. Çünkü böyle bir dönem hiçbir zaman yaşanmadı. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kimi zaman Maliye Bakanı ile uyku bile uyuyamıyoruz. 8 ayda ve özellikle bu dönemde yılların birikimi olan ekonomik sorunları çözme şansımız yok. Dünyadaki diğer ülkelere baktığımız zamanCOVID-19 sürecini diğer ülkelere göre çok daha iyi koşullarda taşıyoruz.”

“Asgari ücrette umarım bir uzlaşı olur”

“Asgari ücret konusunda bugün belli bir noktaya varırız. Biz asgari ücretin hayat pahalılığına paralel artmasını istedik, ilk etapta olmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmaları oldu.

Bu çalışmalardan sonra, inanıyorum ki asgari ücret hayat pahalılığına paralel olarak artacak. Umarım ki bir uzlaşı sağlanır.”

“Elimizi taşın altını koymaktan kaçmadık”

Hükümete yapılan eleştiriler konusunda da düşündüklerini aktaran Başbakan Saner, “Böyle bir dönemde elimizi taşın altına koyduk” dedi, yapılan eleştirileri kabul etmedi. Saner şöyle devam etti: “Muhalefet öncelikle kendi sorumluluğunu bilecek. Biz hükümet kuracağımızda icraat hükümeti kurabileceğimiz partilere özellikle söyledik. Ama hiç kimse bu konuda maalesef elini taşın altına koymak istemedi, şimdi de konuşuyorlar. Sağlık sisteminde sıkıntılar vardır aşmaya çalışıyoruz, dünyanın en güvenli ülkesiyiz. Bu dönemde Cumhurbaşkanımız hükümeti kurma görevini ana muhalefete verdi niye kurmadılar? Kaçtılar, kurmak istemediler. Biz böylesi bir dönemde elimizi taşın altına koyduk ve göreve geldik. Halkımız, bu sıkıntılı dönemde kimlerin elini taşın altına koyduğunu çok iyi biliyor.”

“Meclise gitme konusunda UBP’de bir sıkıntı yok”

Meclis’teki nisap konusuna da değinen Başbakan Saner, şu an için Ulusal Birlik Partisi’nde bir sorun olmadığını söyledi. Saner, “Şu an için partim içerisinde Meclis’e katılmama gibi durumu yok. Hükümet ortaklarımızın kendi aralarında sıkıtılar yaşanıyor biliyorum ama ben o konuda bir şey söyleyemem. Bu konuda bir umutsuzluğum yok. Şu an itibariyle bir sıkıntı yok diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

KURULTAY… “UBP’de birlik ve beraberliğin bozulacağını düşünmüyorum”

Ulusal Birlik Partisi’nde gerçekleşecek olan kurultayda 4 parti başkanı adayından biri olan Ersan Saner, daha önce sancılı kurultaylar yaşadıklarını ancak bu kurultayda birlik ve beraberliğin bozulacağını düşünmediğini söyledi.

Saner şöyle devam etti: “UBP kurultayını gerçekleştirecek. Kurultayımız 24 Ekim’deydi, 30 Ekim’e aldık. Ben, tüm partililerin sağduyulu olacağını inanıyorum. Eski kurultaylara baktığımızda sancılı kurultaylar geçirdiğimiz doğrudur. Ben, bu süreçte birlik ve beraberliğin bozulmayacağını düşünmüyorum. Ben, UBP’de bugüne kadar hangi göreve geldiysem hep seçilerek geldim. Yarın bir erken seçim olacak denilirse UBP buna en hazır partidir, hiçbir zaman da seçimden kaçmamıştır. Önceliğimiz birlik ve beraberlik çerçevesinde kurultayı tamamlamak, sonrasında da erken seçime odaklanmaktır.”