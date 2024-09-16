“Bu binayı okul ve hastaneye dönüştürün”

Serap ŞAHİN

“Öğretmen atamalarının gerçekleşmemesi” gerekçesiyle okulların açılmasının 1 hafta sonrasına ertelenmesine tepki gösteren Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) külliye yerleşkesi önünde toplandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, halkın çocuklarının kaderine terk edildiğine işaret ederek inşaat alanına çevrilmiş ve konteyner sınıflarda eğitim görmeye çalışırken sarayların yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Bu ülkede saraylara ihtiyacımız yoktur. Buraya harcanan paralarla yüzlerce okul ve hastane yapılabilirdi” diyen Eylem, “Anayasal göreviniz olan temel kamusal hizmetleri sağlama görevini hatırlatır ve çağrı yaparız bu binayı okula ve hastaneye dönüştürün. Konteynerlere siz milletvekilleri yerleşin.“ şeklinde konuştu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de “Bu bir rejim inşaasıdır. Kıbrıs Türk toplumumun, eğitimin sağlığının peşkeş çekilmesidir“ dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise “Bu coğrafya bizi isyankar olmaya zorluyor. Külliye inşaatı tüm ihtişamı ile devam ediyor ancak çocuklarımız konteyner sınıflarda bile bugün eğitime başlayamadı. Yazıklar olsun kurultaya odaklanıp eğitimi gözden çıkaranlara” ifadelerini kullandı.

ELSEN Başkanı Ahmet Tuğcu da eylemde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Hayatımda ilk defa okulların açılmadığını görüyorum. Bugün her sektörde ülkeyi getirdikleri durum ortada. Gün geçmiyor ki bir eylem olmasın. Bunu dikkate almadıkları sürece sokakta olacağız. Toplum olarak artık uyanmamamızın zamanı geçti. Halkımız bunu artık toplumsal bir mücadeleye dönüştürmek zorundadır."

Eyleme KTÖS, ELSEN ve Bağımsızlık Yolu da destek verdi.