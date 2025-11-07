CTP Milletvekili Asım Akansoy, beş Kıbrıslı Rum’un Askeri Mahkeme tarafından beraat etmesini “sevinçle ama derin bir hüzünle” karşıladığını belirterek, yaşanan sürecin devlet kurumlarının ciddiyetinin sorgulanması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Beş Kıbrıslı Rum’un “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etmesinin ardından açıklama yapan CTP Milletvekili Asım Akansoy, kararın sevindirici olduğunu ancak sürecin kendisinin “adalet açısından büyük bir utanç” oluşturduğunu söyledi.

Akansoy, “Aylarca süren bir yargı sürecinin ardından bu insanların nihayet evlerine dönebilecek olması elbette sevindiricidir. Ancak, bu noktaya gelene kadar yaşananlar, adaletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme sürecinde eksik tahkikat, çelişkili ifadeler ve suçlamalarla ilgisi bulunmayan dosyaların ortaya çıktığına dikkat çeken Akansoy, “Bu beş kişi açıkça bir komploya maruz kalmıştır. Bu gerçeği görmezden gelmek, yalnızca mağdurları değil, devlet olmanın sorumluluğunu da inkâr etmek olur” dedi.

Akansoy, dürüst insanların haksız yere uzun süre tutuklu kalmasının “bir hukuk ayıbı” olduğunu belirterek, bunun yalnızca bireyleri değil, adalet sistemini ve dolayısıyla devletin güvenilirliğini de zedelediğini vurguladı.

“Devletin temeli adalettir” diyen Akansoy, adaletin sınır, kimlik ya da görüş farkı tanımadığını belirtti:

“Kim, kime, hangi gerekçeyle haksızlık ederse etsin, Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıslı Rumların da bu topraklarda eşit ve güvende yaşama hakkı tartışılmazdır.”

Akansoy, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için hükümet edenlerin ve devlet kurumlarını yönetenlerin adaletin evrensel ilkelerine bağlı kalması gerektiğini söyledi.

“Umudum odur ki bu dava, bir uyanışa vesile olur; kimsenin etnik kökeni, siyasi görüşü ya da kimliği üzerinden suçlanmadığı bir adalet anlayışına doğru ilerleriz” diyen Akansoy, süreci yakından takip eden, gerçeği paylaşan ve dayanışma gösteren herkese teşekkür etti.