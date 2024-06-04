Boru patladı, yolu su bastı

Türkiye'den gelen suyun depolandığı Geçitköy barajındaki pompa istasyonunun arıza yapması nedeniyle Kıbrıs'ın kuzeyi genelinde yaşanan su krizi kapsamında "suyu tasarruflu kullanın" çağrıları sürerken, İskele bölgesinde boru patladı, İskele - Mağusa yolunu su bastı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yolu su bastığı, polis ekipleri tarafından yolun trafiğe kapatıldığı ve iş araçlarının yolu temizlemeye çalıştığı görülüyor.

Görüntüleri paylaşan CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, "Plansız yapılaşma sonucu öngörüsüz altyapı düzensizliği ve yetersizliği" yorumunu yaptı. Öztörel, "Boru patlıyor anayol kapanıyor. Bu su nerden geliyor. Açıklama yapan herhangi biri veya herhangi resmi kurum var mı" sorusunu sordu.