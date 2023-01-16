“Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na oy çokluğuyla onay
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy çokluğuyla kabul etti.
A+A-
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy çokluğuyla kabul etti.
Meclisteki oylamada 26 kabul, 5 ret oyu kullanıldı, tasarı oy çokluğuyla onaylandı.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylanan söz konusu tasarı, ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurul gündemine sevk edilmişti.
Bu haber toplam 262 defa okunmuştur
Etiketler : belediye, meclis, yasa tasarısı