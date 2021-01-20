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  3. Birinci: 200 kişiye aşı yaptık, elimizdeki aşılar bitti
Birinci: 200 kişiye aşı yaptık, elimizdeki aşılar bitti

Birinci: 200 kişiye aşı yaptık, elimizdeki aşılar bitti

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci bugün 80 yaş üzeri 200 kişiye aşılama yapıldığını ve ellerindeki aşıların bittiğini söyledi.

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Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci bugün 80 yaş üzeri 200 kişiye aşılama yapıldığını ve ellerindeki aşıların bittiğini söyledi.

Bakanlıktan yeni aşı talebinde bulunacaklarını ifade eden Birinci, Girne ve bölgesinin özellıkle son günlerde artan vakalar nedeniyle ciddi risk altında olduğunu belirterek, Sağlık Üst kurulunun gerekirse yeni kararlar üretmesi gerektiğine değinerek ekonominin sağlıktan önce olması gerektiğine dikkati çekti.

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Fotoğraflar: Burçin AYBARS

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