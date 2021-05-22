"Birileri bize anlaşmazlığın hangi noktalarda olduğunu anlaşılır bir dille açıklayacak mı?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum basınında yer alan, ‘geçişlerin normale dönmesi için ortak zemin bulunamadı’ haberine işaret ederek, “Birileri bize anlaşmazlığın tam olarak hangi noktalarda olduğunu anlaşılır bir dille açıklayacak mı?” diye sordu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Erhürman, “Birileri bize anlaşmazlığın tam olarak hangi noktalarda olduğunu anlaşılır bir dille açıklayacak mı? İhtiyacımızın uzmanların belirlediği önlemler çerçevesinde, bir an önce tüm kapıların karşılıklı olarak açılması olduğunu unutmadan tabi!” yazdı.