“Birçok servis kapanma noktasına”

Geçtiğimiz hafta sıkıntılara çare üretilmediği için ek mesai yapmama kararı alan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Sendikası eylemlerinin devam ettiğini duyurdu. Sosyal medya sitelerinden yapmış oldukları paylaşımda, birçok servisin kapanma noktasına geldiğini duyurdu.

Yoğun bakım servisine hasta yatışlarının da durdurulduğunu duyuran sendika, Çarşamba günü tam ek mesai çalışmama kararı aldıklarını belirtti.

Sendika’nın paylaşımı şöyle:

EK MESAİ ÇALIŞMAMA EYLEMİMİZDE SON DURUM.!!

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu:

Üroloji servisi taşınarak kapatılıyor.!

Ortopedi servisi kapanma noktasında.!

Onkoloji servisi kapanma noktasında.!

PCR alma birimi kapatıldı.!

Aşılama birimi kapatıldı.!

Yoğun bakım servisine hasta yatışı durduruldu.! Çarşamba günü tam ek mesai çalışmama modeline geçilerek kapatılıyor.!

UMRUNDA OLAN BİR HÜKÜMET YETKİLİSİ YOK.!!

O ZAMAN EYLEME DEVAM.!!

SEVGİLİ ÜYELERİMİZ,

UNUTMAYIN Kİ GÜÇ BİZİZ.!

GÜÇ BİRLİKTELİĞİMİZDİR.!