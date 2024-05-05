Bir gavenin bir de Gave’de Todd’s & Friends’den MFÖ Özel’in 40 yıllık hatırı kaldı

Murat OBENLER

Birçok kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetle hem bölge halkına hem de bölge dışından gelen misafirlere aktif ve canlı bir ortam sunan Alsancak bölgesindeki Gave’de bu kez geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan MFÖ grubunun bas gitaristi Özkan Uğur’a özlemle Süleyman Akosman’ın oluşturduğu Todd’s & Friends projesi tarafından en güzel MFÖ şarkıları seslendirildi.

MFÖ Exclusive gecesinde Süleyman Akosman ve birbirinden değerli müzisyen dostları en özel MFÖ şarkılarını Özkan’a ve sanatına saygıyla söyledi. Todd’s and Friends tarafından yaratılan MFÖ Exclusive gecesinde Süleyman Todds - Vokal ve Gitar,Ezgi Akgürgen – Vokal,Erkan Erzurumlu – Gitar, Cahit Kutrafalı - Bas Gitar,Güner Özalp – Davul,Özkan Boyacıoğlu – Keyboard,Hikmet Altunbaşlıer – Trompet,Miray Çakır – Keman,Sinem Sadrazam – Viola ve Püren Eda Gözer – Viyolonsel sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan müzisyenler rüzgara rağmen Ele Güne Karşı, Güllerin İçinden, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da, Yalnızlık Ömür Boyu, Diday Diday Day, Sufi, Sakın Gelme, Sarı Laleler, Benim hala umudum, Ah bu ben, Bodrum Bodrum ve Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın ve Mazaretim Var Asabiyim Ben adlı MFÖ şarkılarını başarıyla söylediler. Yoğun alkışlar üstüne grup iki şarkılık daha bis yaptı.

Akosman: “Çılgın sanatçı Özkan Uğur’a saygı ve sevgilerimizle MFÖ şarkılarını söyledik.”

Süleyman Akosman kendisinin de çok sevdiği ve değer verdiği MFÖ’nün vefat eden bas gitaristi Özkan Uğur’u uzun yıllar severek dinlediğini ve şarkılarını söylediklerini belirterek onun sanatçı kişiliğine saygıyla arkadaşları ile birlikte onun şarkılarını söylemek istedikleri için bu projeyi yaptıklarını vurguladı ve mekanı dolduran dinleyicilerle birlikte çılgın Özkan’a Kıbrıs’tan selam yolladıklarını da sözlerine ekledi.