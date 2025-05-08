Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebini görüşen Meclis komitesinin, "ret" oyu veren UBP'li üyelerini, "afişe etmesinin" ardından ilgili afişlerin parçalandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, “Billboardları yırtıp parçalayıp bu ayıbı örtemezsiniz” diyerek, “Neden kaçıyorsunuz, neden engel oluyorsunuz” sorularını yöneltti.

Halkın Partisi, üç komite üyesi, aynı zamanda UBP’li vekiller Oğuzhan Hasipoğlu, Ahmet Savaşan ve Hasan Küçük’ün fotoğraflarının üzerine, “Tanı Bunları” ifadeleriyle afişler hazırlanmış, Lefkoşa’nın çeşitli yerlerindeki bilbordlara afişleri asmıştı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Billboardları YIRTIP PARÇALAYIP bu AYIBI ÖRTEMEZSİNİZ!

Soru basit: Masumsanız, SAHTE DİPLOMA almadıysanız mahkeme önüne çıkmaktan NEDEN KAÇIYORSUNUZ? Milletvekili arkadaşınız suçsuzsa dokunulmazlığının kaldırılmasına NEDEN ENGEL OLUYORSUNUZ?

Böyle devam ederseniz sadece Lefkoşa’da değil bu billboardları tüm ada genelinde tüm ilçelerde göreceksiniz!”