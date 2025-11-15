“Bıçağı sana saplarsam, seni kim kurtaracak?”

Gönyeli’de eşinin evden çıkmasını önlemek gerekçesiyle, evde kilitleyerek zorla alıkoyup, darp eden zanlı A.A., eşi dışarı çıktıktan sonra otobüs durağında kanunsuz taşıdığı bıçağı göstererek “Bunu sana saplarsam seni kim kurtaracak” diyerek tehdit etti.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlının 2023’te de eşini darp ettiği ve para cezası aldığı ortaya çıktı. Zanlının statüsünün araştırılması, ifadelerin alınması ve kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiği belirten polis 2 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Seran Bensen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

“Önce evde darp etti, ardından bıçakla tehdit etti”

Gönyeli'de meydana gelen "Zorla alıkoymak”, “Korkutmak Maksadı İle Silah Taşımak” ve “Kanunsuz Bıçak Taşımak” suçlarından tutuklanan A.A. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 07:30 raddelerinde zanlının Gönyeli'de bulunan ikametgahları içerisinde eşinin evden çıkmasını engellemek kasti ile ikametgahın giriş kapısını kilitleyerek zorla alıkoyduktan sonra, eşini omzundan itip yere düşürüp, ayağı ile dizine tekme atarak ve yüzüne basmak sureti ile darp ettiğini söyledi.

Polis, müştekinin kendi imkanları ile evden çıktıktan sonra umumi bir yol olan Demir sokak üzerinde bulunan otobüs durağına yaya olarak gittiği esnada zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 8cm toplam uzunluğu 19cm olan sivri uçlu bıçağı eşine gösterip "Bu bıçak var bende bunu sana saplarsam seni kim kurtaracak" diyerek korkutmak maksadı ile silah taşıdığını aktardı.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, yapılan araştırmalarda zanlının 2023 yılında müştekiyi darp ettiğini, mahkeme aşamasında müştekinin şikayetini geri çekmesi sonucu para cezası ile cezalandırıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının ülkede hangi statüde kaldığının araştırılacağını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Seran Bensen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.