Benzetsel: “Toplum karanlığa ve soğuğa terk edildi ama yönetenler seçim gailesinde”

TDP MYK üyesi ve Girne Milletvekili adayı Evrim Benzetsel, son günlerde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle halkın zor zamanlardan geçtiğini, yönetimde olanların toplum çıkarını siyasi hırslarının önüne koymayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Benzetsel, günlerdir devam eden elektrik kesintilerine rağmen yönetenlerin sadece seçim gailesi ile hareket ettiğini ve toplumun karanlığa ve soğuğa terk edildiğini belirtti.

“Medeniyet maalesef bizlere bir türlü gelemedi. Kendimi bildim bileli bu elektrik hep kesildi” diyen benzetsel, yönetimde bulunanların toplum çıkarlarını kendi zenginlikleri ve siyasi hırslarının önüne koymayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

“Medeniyet maalesef bizlere bir türlü gelemedi”

Benzetsel’in açıklamasının tamamı şöyle;

Herkese merhaba. Çoğunuzun bildiği gibi bu akşam sevgili Ahmet Vamık ile Gıynık Gazetesi WebTv ekranlarında online buluşup memleketin sorunlarını konuşup çözüm önerilerimizi sunacaktık. Malumunuz son zamanlardaki elektrik kesintilerinden nasibimizi aldık ve malesef program iptal olmak zorunda kaldı.

Dert değil! Bizimkisi yine 1 program.

AMA DERT OLAN ŞU:

- Evde tıbbi cihazlar ile yaşamaya çalışan yaşlılarımız ve bu cihazların elektriğe ihtşyaç duyması,

- Yeni doğmuş evladını sıcak tutmak için koku yapmasından dolayı gazlı soba tercih etmeyip elektrikle evini ısıtmaya çalışan ana babaların çaresizliği,

- Yarına ürün yetiştirmeye çalışan fırın, pastane ve bilimum işletmelerin malesef üretimden kopmaları,

- Sınav haftası olmasından dolayı çocuklar ve gençlerin mum ışığı, lux, ışıldak gibi araçlara ihtiyaç duyması,

- Toplum olarak hepimizin karanlığa ve soğuğa terk edilip, yönetenlerin seçim gailesi ile hareket edip gerekli adımları atmaması.

Medeniyet malesef bizlere bir türlü gelemedi. Kendimi bildim bileli bu elektrik hep kesildi..

“Toplum karanlıkta, toplum soğukta ve toplum bıkkın”

Şu anda yönetimde olanların artık toplum çıkarını kendi zenginlikleri ve siyasi hırslarının önüne koymayı öğretebilmek lazım sanırım.

Toplum karanlıkta, toplum soğukta ve toplum bıkkın…

Hepinize saygılar. Yönetenler hariç