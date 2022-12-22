Benli’den KTAMS’a ziyaret: “Gönyeli güçlü belediye”

Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan’ı ziyaret etti.

Ülkenin en eski en köklü sendikasında bulunmaktan ötürü mutluluğunu dile getiren Benli, ülkenin kamuya yapılan gereksiz istihdamlardan çok çektiğini ifade ederek görevde oldukları sürede buna çok dikkat ettiklerini bundan sonra da devam edeceklerini kaydetti.

Benli, emekten yana olduklarını ve partizanlığa her zaman karşı durduklarını belirterek kamunun menfaatlerini dağıtarak bir yere varılamayacağını ifade etti. Partizanca istihdamların karşısında olduklarının da vurgusunu yapan Benli, reel politikanın uygulanarak kalkınmanın uygulayıcısı olacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan ise Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin KTAMS‘ı ziyaret etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek Gönyeli Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerin belediyecilik de örnek alınması gerektiğine dikkat çekti.

Gönyeli Belediyesi sınırları içinde yaşayanların büyük çoğunluğunun aldığı hizmetlerden memnuniyet getirdiğini ifade ederek belediyeye, popülizm ve partizanlıkla istihdam yapmayan, mali yapısıyla ve sunduğu hizmetle örnek bir belediye olmasından dolayı başkan ve belediye meclis üyelerini kutladı. Ayrıca belediyeleri kötü yönetim, siyasi popülizm ve partizanca yapılan istihdamların özellikle batırdığına dikkat çekti.