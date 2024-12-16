‘Beni Macbeth Me’ müzikal prömiyeri yoğun ilgi gördü

Ufuk Aydoğan'ın yazdığı ve yönettiği ‘Beni Macbeth Me’ müzikali 13 Aralık Cuma günü seyircinin yoğun ilgisiyle kapalı gişe olarak Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda prömiyer gerçekleştirdi.

Seyirciden tam not alan oyun ayakta alkışlandı. ‘Beni Macbeth Me’ müzikali 20 ve 27 Aralık, 17, 24, 31 Ocak ile 21, 28 Şubat Cuma günleri 20:30'da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda gösterime devam edecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'ndan verilen bilgiye göre, 16 yaş üstü seyircinin kabul edildiği oyunda bilet fiyatı 200 TL olup; online biletler www.kıbrısbiletcim.com'dan satın alınabilecek. Ayrıca mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'ndan da oyun biletleri temin edilebilecek.

Kadrosunda Melis Girgen, Kıvanç Giritli, Şükrü Karaman, Hatice Hırdurmaz, Oğuzhan Kaya, Cansu Balkaya, Yusuf Aşık ve Tuğba Özbuğa yer aldığı oyunun; müzik uygulamasında Arda Aygün, ışık tasarım uygulamada Mehmet Saygıer, sahne tasarım uygulamada Cem Taşlıovalı ve kostüm tasarımında ise Ebru Öztürk’ün yer alıyor. Oyunun dans ve koreografisi Bahar Hacımehmet’e, oyun şarkıları kayıt mix&mastering ise Mehmet Ali Akçal'a, final şarkısı piyano kaydı ise Mehmet İzbul'a ait.



Oyunun konusu

Macbeth ve Lady Macbeth, birbirlerinin varlığından bile haberdar değildir. Macbeth, İskoçya'nın önde gelen komutanlarından biridir; cesareti ve başarılarıyla tanınır. Öte yandan, Lady Macbeth, babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan, soylu olmayan bir ailenin parçasıdır ve hayatı zorluklarla doludur. Macbeth ve en yakın arkadaşı Banquo, büyük bir sefer için hazırlanmaktadırlar. Ancak, kaderin oyunları ve içlerindeki tutku, beklenmedik bir aşk hikayesinin tohumlarını eker...