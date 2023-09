Bellapais’ten bir dünya starı geçti: Gitar virtüözü Didula hayranlarını büyüledi

Murat OBENLER

Rus ekolünün önemli gitar virtüözlerinden Valery Mihayloviç Didula, Bellapais Manastırı’nda verdiği konser ile çoğunluğunu Rus kökenli müzikseverlerin oluşturduğu konuklara muhteşem bir gece yaşattı.

Kıbrıs Show, Golden Olive ve Art Studio organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez sanatseverlerin karşısına çıkan Rusların sevgilisi Didula, handpan,perküşyon,cajon,kastanyet ,davul,tef,zilde Vasily Koloda ile en sevilen parçalarını çalarak müzikseverlere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu,Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sponsor firmaların yetkililerinin de katıldığı etkinlik öncesi Rusça tiyatro projesi olan Golden Olive ve 10 yıllık geçmişi olan Rusça dilinde çeşitli kültürel etkinlikler yapan,sanat ve dil dersleri veren Art Studio’nun çalışmalarını anlatan çeşitli konuşmalar da yapıldı.

Ressam Svetlana Karepina’nın resimlerinin geliri Art Studio’ya bağışlanacak

Sovyet ve Belaruslu gitar virtüözü, besteci, aranjör, müzik yapımcısı ve DiDuLa grubunun lideri de olan Didula’nın konseri ile paralel olarak ressam Svetlana Karepina’nın da Didula’nın müziğinden ilham alınarak yaptığı resimleri de Manastır bahçesinde sergilendi.

Kendine has tarzını şifa niyetine icra etti

İspanyol müziği ile flamenko dansını müziğine çok iyi şekilde adapte ederek içinde New Age esintileri olan, folk ve fusion türünün müthiş uyumu ile kendine özgü bir tarz yaratan Didula özellikle Rusya, Polonya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde verdiği müthiş konserlere Kuzey Kıbrıs konseri ile bir yenisini daha ekledi. DiDuLa grubunun lideri olarak da müzik ve dansın birleştiği sahne şovu ile uzmanlar tarafından şifa olarak nitelendirilen müziğini dünyaya kabul ettiren Didula,Kuzey Kıbrıs konserinde iki kişilik bir ekip olarak sahneye çıktı.

Dünya çapında sevilen Didula uluslararası kitleye unutulmaz bir konser verdi

Aralarında "Flamenko" , “Legend”, "The Road to Bağdat","Satin Coast", “Once Upon a Time”, “Aquamarine” ve “The Seventh Sense” albümlerinden de olmak üzere birçok sevilen parçasını başarı ile icra eden Didula, Konser salonunu dolduran çeşitli milletlerden oluşan konukların büyük alkışları eşliğinde keyifli bir geceye imza attı.