Bellapais Manastırı’nda anlatılmaz yaşanır bir Christmas Konseri oldu

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin 2023 yılını birbirinden değerli kemancı, piyanistler ve mezzosoprano-sopranolar ile gençlik korosunun katılımı ile 23 Aralık Cumartesi gecesi Bellapais Manastırı’nın muhteşem atmosferinde yer alan Christmas Konseri ile kapattı. Çok toplumlu, çok kültürlü ve çok renkli bir sanatçı ekibinin sahnede olduğu zengin içerikli Christmas Konseri müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Saat 19.00’da başlayan gecede Katerina Stern(violın)-Lena Stern (piyano), mezsosoprano Oksana Donika-İrina Akkök (piyano), soprano Mariya Semochkina-Nadezhda Kameneva (piyano), soprano Burcu Durmaz- Rauf Kasımov (piyano) ve eğlenceli Christmas şarkıları ile Ceaser Choır sahne aldı. Müzikseverlerin sevilen eserlerle keyifli bir şekilde Christmas’ı karşıladığı gecede tüm sanatçılar tekrar sahneye çıkarak hep birlikte bis yaptılar.

Manastır bu kez Vivaldi, Bizet, Strauss, Chopin, P.Martini, L.Fabian, Guliyev ve Presley’i ağırladı

Klasik Christmas şarkılarından Tchaikovsky ve Vivaldi’ye, Bizet’ten Offenbach’a, Strauss’tan Rusya Halk Şarkısı’na, Chopin ve Pink Martini’den Cole Porter, Lara Fabian, Tevfik Guliyev ve Elvis Presley’e uzanan çok çeşitli bir programın müzikseverlerle buluştuğu konserde zaman zaman şarkılar hep bir ağızdan söylenerek Christmas’ın coşkusu yaşandı.

CHRISTMAS KONSER PROGRAMI

KATERINA STERN, Violin & LENA STERN, Piano

☆P.I. Tchaikovsky - Waltz of the Flowers "The Nutcracker Ballet"

☆A. Vivaldi - Winter "Four Seasons"

☆Happy New Year - Abba

Mezzosoprano OKSANA DONIKA & IRINA AKKÖK, Piano

☆G. Bizet - Habanera "Carmen"

☆C. Saint-Saens - Mon Coeur s'ouvre a ta voix "Samson et Dalila"

☆J. Offenbach - Barcarole "Les Contes d'Hoffman" (Duet With Soprano Maria Semochkina)

Soprano MARIYA SEMOCHKINA & NADEZHDA KAMENEVA, Piano

☆Caccini/Vavilov - Ave Maria

☆J. Strauss - Laughing Song Adele "Mein Herr Marquis"

☆Russian Folk Song - Hey, guy, don't cry

Soprano BURCU DURMAZ & RAUF KASIMOV, Piano

☆Chopin Nocturne in C Sharp minor

☆Black Orpheus - Luiz Bonfá

☆Symphatique - Pink Martini

☆Historia de un amor - Carlos Eleta Almaràn

☆So in love - Cole Porter

☆Je t'aime - Lara Fabian

☆Yalgızam yalgız - Tevfik Guliyev

☆Can't Help Falling In Love - Elvis Presley

CAESAR CHOIR (Şef: Aksana Tsepliakova)

☆Shchedryk (Carol of the Bells) - Mikola Leontoviç

☆V Lesu Rodilas Yolochka (The Forest Rased a Christmas Tree) - Kudasheva & Beckmann

☆Jingle Bells - James Lord Pierpont

☆Hallelujah - Leonard Cohen

☆Friday I'm In Love - The Cure

☆Last Christmas - George Michael