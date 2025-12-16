“Belgesiz araçlar mezbahaneye alınmayacak”

İskele Belediyesi, bölgede şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında hayvan taşımacılığına ilişkin yeni uygulamaları duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, hayvan taşımacılığı yapacak kasaplar ve hayvancıların, hayvan taşıma araçları için Araç Dezenfeksiyon Belgesi almak üzere Ziya Kırmızı (0548 844 01 02) ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirildi. Dezenfeksiyon işlemi tamamlanan araçlara belge verileceği, yalnızca bu belgeye sahip araçlarla hayvan taşımacılığı yapılabileceği ya da mezbahaneye hayvan getirilebileceği belirtildi.

Açıklamada, dezenfeksiyon belgesi olmayan araçların kesinlikle mezbahaneye kabul edilmeyeceği vurgulanarak, hayvan sağlığı ve kamu güvenliği için kurallara uyulması çağrısında bulunuldu.