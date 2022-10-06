Belediyelerin birleştirilmesi yargıda
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı dava, saat 9.30’da Anayasa Mahkemesi’nde başladı.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı dava, saat 9.30’da Anayasa Mahkemesi’nde başladı.
Belediye sayısını 28’den 18’e düşüren Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle 19 Eylül’de açılan davada, taraflar dinlenecek.
Mahkemenin kararını ne zaman açıklayacağı bilinmezken, verilecek karar yerel seçimlere kaç belediye ile girileceğini belirleyecek.
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