“Batırdılar!”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

UBP – YDP – DP koalisyonunun küçük ortağı Demokrat Parti (DP) tarafından yönetilen Binboğa Yem Fabrikası’nda, hammadde yetersizliği nedeniyle üretim durdu. Faaliyetleri duran kurumda, çalışanlar belirsizlik içerisinde, kurum önünde beklerken gözlemlendi.

Kurum, mali yapının çökmesi nedeniyle hammadde tedariki yapamıyor. Polise yansıyan iddialara göre ise mali yapının çökmesindeki esas neden, “para aklama ve yandaşlara yönelik peşkeş” gibi suçlardan kaynaklanıyor…

Söz konusu iddiaların sahibi olan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, önceki gün polise giderek, kurumda yaşananlarla ilgili bazı bilgi ve belgeler sundu, suç duyurusunda bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, 2017 yılından bu yana kurum içerisinde usulsüzlükler yapıldığını iddia etti, koalisyonun küçük ortağı Demokrat Parti’ye işaret ederek, “Eğer bu ülkede adalet varsa bu insanları mahkemelerde görmek istiyoruz” dedi.

Polise, delil olarak; Kooperatif Merkez Bankası Denetim Kurulu’nun hazırladığı 28 sayfalık bir rapor sunduklarını belirten Onalt, yaşanan yolsuzlukların bazılarını şöyle aktardı: Mandırası olmayan yakınlarına, varmış gibi gösterip tonlarca yem verdiler. 30 milyon TL’lik davayı, karşı tarafa bilerek kazandırdılar. İhtiyaç fazlası mısır ve kepeği ihalesiz şekilde aldılar, yakınlarına peşkeş çektiler”

Onalt, “usulsüzlüklerin belgelendiğini ve sorumluların yargı önüne çıkması gerektiğini” ifade etti.

Binboğa Yem Fabrikası’nın siyasetten arınması gerektiğini ifade eden Onalt, birlik olarak kendilerinin Koop Süt fabrikası, Binboğa Yem Fabrikası, Levazım ve Koop Gaz’ın yönetimine talip olduklarını belirtti.

“Artık gemi duvara toslamıştır” şeklinde görüş bildiren Onalt, “Bu saatten sonra yapı da, fikirler de, beklentiler de değişmeli” ifadelerine yer verdi.

“Kooperatifleri katlettiler”

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Binboğa Ltd’in 2017 yılına kadar mali olarak artıda olduğunun altını çizdi, kooperatiflerin Demokrat Parti’ye (DP) geçmesiyle birlikte hızla gerilemeye başladığını söyledi. Kurumda 2017 yılından bugüne gelene kadar birçok usulsüzlük yapıldığını aktaran Onalt, "Polise sunduğumuz Merkez Bankası Raporu’nda yapılan her şey vardır" dedi. Bu süreçte yaşanan usulsüzlüklerin belgelendiğini ve sorumluların yargı önüne çıkarılması için her türlü adımı atacaklarını kaydeden Onalt, “Kooperatifleri katlettiler. Nasıl bir mantıktı ki, kooperatifler Turizm Bakanlığı’na bağlandı?” diyerek, alınan siyasi kararları eleştirdi. Onalt, "Son iki yönetim hariç, geçmiş yönetimlerin çoğu şaibeli işlere imza attı. 2017’den beri söylüyoruz ama batırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar" şeklinde konuştu.

Adil Onalt, tüm bu iddialarla ilgili belgeleri yetkili mercilere sunduklarını ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini belirterek, "Suçlular cezasını çekmeli" çağrısını yineledi.

“Sunduğumuz belgeler, resmi belgelerdir”

Polise suç duyurusunda bulundukları bilgisini veren Adil Onalt, sundukları belgelerin resmi belgeler olduğuna dikkat çekti, “Bu belgeler, Kooperatif Merkez Bankası Denetim Kurulu’nun hazırladığı 28 sayfalık bir rapordur. Bu raporlar 2024 yılına ait raporlardır. Bizim istediğimiz bu usulsüzlüklerin ortaya çıkmasıdır” ifadelerine yer verdi.

“Kurumların yönetimine talibiz”

Birlik olarak kendilerinin Koop Süt fabrikası, Binboğa Ltd. Levazım ve Koop Gaz’ın yönetimine talip olduklarını belirten Adil Onalt, “Bize bu kurumların yönetimi verilirse biz sıfırdan yeni bir yapıyla başlamak istiyoruz” dedi. Bu konuda hem bir fizibilite çalışması yaptıklarını, hem de personel görüşü aldıklarını kaydeden Adil Onalt, “Hayvancımızla beraber yapacağımız işbirliğiyle biz buraları yeniden kalkındırırız. Çünkü bizde kötü bir niyetimiz yoktur. Özellikle Binboğa’da ihalesiz ve denetimsiz çok harcama yapıldı. Bu saatten sonra Turizm Bakanlığı’nın bu birimleri yönetecek bir kabiliyeti kalmamıştır. Eğer zaten olsaydı zaten, bu hale gelinmezdi” şeklinde konuştu.

“Gemi duvara toslamış vaziyettedir”

YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmenin devamında “Para aklama yeri ve yandaşlara peşkeş çekmek için buraları kullandılar ve bu kurumu batırdılar” diye konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Onalt, “Biz gereken girişimleri yaptık. Bu saatten sonra yapı da, fikirler de, beklentiler de değişmeli. Bu şekilde yürümüyor. Gemi duvara toslamış vaziyettedir” şeklinde konuştu. Şu anda üretim yapmayan Binboğa Ltd’i bu hale getirenlerin yargılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Onalt, “Zamanında ‘Bu kadar işçi alınmasın’ diye uyardık. Nerelere ne kadar para harcandığı konusunda kimse hesap sormadı, kimse hesap soramadı” dedi. Binboğa’nın birinci paydaşı hayvancılar olduğuna da dikkat çeken Adil Onalt, “Bugün en büyük mağduriyeti bizim üyelerimiz yaşıyor. Binboğa Ltd. fiyatlarda bir denge unsuru olduğu için dengeler de bozulmuş durumdadır” ifadelerine yer verdi.

“Adalet varsa bu insanları mahkemede görmek istiyoruz”

Gelinen aşamada ne yapılacağı konusunda bir an önce karar verilmesi gerektiğinin altını çizen Adil Onalt, son olarak şunları söyledi: “Piyasayı kaybetmemek çok önemlidir. Şu bir gerçektir ki, Binboğa’nın çok ciddi bir piyasa ağı var. Ben, şu anda görev yapan hükümetin devam eden bu yapıyla bu kurumu düzlüğe çıkarabileceğine inanmıyorum. Ben ısrarla söylüyorum: Bu kadar iddiaya rağmen yargılanacak olan biri varsa, geçmişten bugüne kadar herkes yargılanmalı. Eğer bu ülkede adalet varsa bu insanları mahkemelerde görmek istiyoruz. Bu kadar basit olmamalı. Bu ülkede 6 bin 500 civarı üretici vardır, %20-25’i Binboğa ile çalışıyor. Bu rakam eskiden %75’lerdeydi.”