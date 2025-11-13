Basın-Sen: “Basın emekçilerine yönelik müdahale kabul edilemez”

Basın Emekçileri Sendikası, Lefkoşa Türk Belediyesi’de çalışan bir zabıtanın mahkemelerde görev yaptığı sırada basın emekçilerine yönelik "çirkin müdahalede" bulunduğunu belirterek bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Sendika, konuyla ilgili soruşturma başlatan LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

Basın Emekçileri Sendikası yaptığı yazılı açıklamada, “Mahkemelerde görev yaptığı sırada basın emekçilerine yönelik Lefkoşa Türk Belediyesin’de çalışan bir Zabıtanın gerçekleştirdiği çirkin müdahaleyi ve yakışıksız davranışı kabul edebilmemiz mümkün değildir” dedi.

Konu ile ilgili görüştükleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ilgili kişi hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığını ilettiği kaydedilen açıklamada, Harmancı’ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, sürecin takipçisi olacakları ifade edildi.