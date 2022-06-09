Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu:  “Mali protokol için Türkiye’den heyet geliyor”

Mali protokol çalışmaları kapsamında bugün Türkiye’den bir heyetin ülkeye geleceğini kaydeden Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, yarın saat 11’de geniş kapsamlı heyetler arası görüşme yapılacağını açıkladı.

Yarın ve Cumartesi günü bu toplantıların süreceğini ifade eden Amcaoğlu, “Burada yapılacak olan heyetler arası toplantılarında birçok noktayı ortaya koyacağız, konuşup tartışacağız.” bilgisini paylaştı.

Mali protokolde yer alan bazı noktalarda ilerleme olduğunu anlatan Amcaoğlu, bir buçuk gün sürecek olan toplantıda ele alınacak bazı konuları şöyle anlattı:

“Birçok kurumun çalışmasını masaya yatırıp görüşeceğiz, neler yapıldığını, yaşadığımız diğer sıkıntıların tümünü ortaya koyacağız. Tarım Hayvancılık sektörüyle olan sıkıntıları, bütçe konularını, protokoldeki kaynakların aktarılması, turizmle ilgili uçak bileti fiyatlarının iyileştirilmesi gibi konuları aktaracağız, bir ilerleme olup olmadığını göreceğiz. Gemi taşımacılığı ücretlerinin Dolar’dan TL’ye çevrilmesi gibi taleplerimizi iletmiştik, bunları görüşüp neler yapıldığını öğreneceğiz. Tüm müsteşarlarımız kendi alanıyla ilgili yoğun bir çalışma içinde. Yarın ve Cumartesi günü, bir buçuk günde tüm bunları ve bunların yanında bazı konuları konuşacağız. Yeni talepler olabilir, yarın tüm bunlar konuşulacak.

Amcaoğlu, bu açıklamaları BRT ekranlarında Pembe Paşaoğlu’na yaptı.

Geçiş noktaları için çalışmalar sürüyor…

Geçiş noktalarıyla ilgili de oluşturulan komitenin hızlı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini anlatan Amcaoğlu, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“Sivil hizmet görevlisi istihdamı için girişim yapıldı, kapıların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için de bir protokolde yer alacak. Benim özellikle ilgilendiğim kapı Beyarmudu geçiş noktasıdır. Buradan geçişler bir işkence haline geldi. Günlük yaşam süren kişiler için buranın iyileştirilmesi şart. Kapının geliştirilmesi için ve farklı geçiş noktaları için birtakım girişimlerimiz var. Bununla ilgili çalışıyoruz” dedi.