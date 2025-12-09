Başbakan Üstel operasyon geçirdi

Başbakan Ünal Üstel, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul çalışmalarının ardından evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve operasyon geçirdi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, doktorların yaptığı kontroller sonucunda, Başbakan Ünal Üstel’in daha önce geçirdiği ameliyata bağlı bir komplikasyon tespit edilmiş ve hekimleri tarafından küçük bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon başarıyla tamamlanırken, sağlık durumu stabil olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Üstel'in sağlık durumunda herhangi bir risk ve endişe verici bir bulgu bulunmuyor.

Üstel'in bugün taburcu edilmesi bekleniyor.