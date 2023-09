“Başbakan olsaydım…”

Sıkıntıları sıralayan yurttaşlar, kontrolsüz ve denetimsiz artan nüfus, ekonomi, sağlık, düzensizlik, sistemsizlik, ulaşım, alt yapı sorunları, artan suç oranları ve vergilere dikkat çekti.

Özel Andıç: Araştırırdım, nüfus neden çoğalıyor?

Nihat Taşel: Ülkede en önemli şey pahalılık

Mustafa Bozdemir: Ülkemizde hala daha karaciğer nakli yapılamıyor

Serpil Bekcan: Ülkeyi bir düzene sokardım

Aytekin Gücel: Devlet dairelerindeki sistemsizliği düzeltirdim

Gürşad Şemmedi: Adil bir vergi düzeni getirirdim

Kübra Çaytaş: Ulaşım sıkıntısına bir çare bulurdum

Ahmet Bengihan: Her şeyin çeki düzene ihtiyacı var

Serap ŞAHİN

YENİDÜZEN, yurttaşlara “Başbakan olsaydınız ülkede neleri değiştirirdiniz” diye sordu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki sıkıntıları yurttaştan dinledi.

Sıkıntıları sıralayarak çözüm önerileri sunan yurttaşlar, kontrolsüz ve denetimsiz artan nüfus, ekonomi, sağlık sektörü, düzensizlik, sistemsizlik, ulaşım, alt yapı sorunları, artan suç oranları ve vergilere işaret etti.

Başbakan olsaydı ilk etapta nüfus artışını kontrol altına alacağını söyleyen bir yurttaş, “Bir de araştırırdım, nüfus neden çoğalıyor? Esrar aldı başını gidiyor, cinayetler, bombalar biz bunu hak etmedik. Savaşın içinde büyüdük, ailelerimiz çok yokluk çekti. Bundan sonra işimiz iştir” derken, bir başka yurttaş da ülkedeki en önemli sorunun pahalılık olduğunu belirtti.

Sağlık sektöründe de yetersizlikler olduğunu belirten bir vatandaş da “Ülkemizde hala daha karaciğer nakli yapılamıyor” diye sitem etti.

“Burada torpil çok ve insana göre hareket ediyorlar. Çok ayrımcılık yapıyorlar. Buna bir el atardım” diyen bir vatandaş da ülkede düzensizlik olduğunu iddia etti.

Devlet dairelerinin sistemsiz olduğunu söyleyen bir vatandaş da başbakan olsaydı buna da çözüm getireceğini söyledi.

Bir diğer vatandaş da “Esas olarak ekonomiye el atar ve adil bir vergi düzeni getirip, halkın daha refah bir seviyeye ulaşmasını için elimden geleni yapardım” derken, bir başka vatandaş da ülkedeki ulaşım sıkıntısına vurgu yaptı.

“Ülkede her milletten insan var” şeklinde konuşan bir vatandaş da, her alanda denetimin şart olduğunu vurguladı.

VATANDAŞLAR NE DEDİ?

Özel Andıç: Araştırırdım, nüfus neden çoğalıyor?

“İlk etapta mevcut nüfusu azaltırdım. Bir de araştırırdım, nüfus neden çoğalıyor? Yetkimi kullanarak İş İşleri Bakanlığı’na ve polise görev verirdim. Bu konuya ciddiyetle eğilirdim. Gelen nüfusun mesleği nedir? Bunlara mutlaka bakılmalı. Öğretmenler sendikası bas bas bağırıyor. Okullarda Türkçe bilmeyen bir sürü çocuk var, eğitimi anlamıyor diye. Nüfusu yığarsan böyle kontrolsüzce bunlar tabii olur. Ülkeye gelenlerin araştırılması gerekiyor 1974’ten sonra ülkede nüfus çok azdı. Bir kaza oluyor kişinin kaçak olduğu kazada anlaşılıyor. İngiltere’de bunun takipçileri var ve devamlı araştırılıyor. Adresi yoksa hapse atılıyor. Bizde hapishaneler de yetersiz. Doldu, taştı. Burada aşırı nüfus yığılması var. Bizim yaşantımız bu nüfusu kaldıramaz. Ekonomi desen dibe battı. Ne alırsan her şey pahalı. Ülkede denetim yok. Gerekli merciler işlerini yapamıyor ve ekonomi günden güne daha kötüye gidiyor. Yerli halka gereken önem verilmiyor. Kendimi bu ülkede vatandaş olarak hissetmiyorum. Sosyal medyada vatandaşlık ilanı veriyorlar. Başbakan olsam hemen bunu tutuklatırım. Birçok insana da düşünmeden, araştırılmadan vatandaşlık verildi. Esrar aldı başını gidiyor, cinayetler, bombalar biz bunu hak etmedik. Savaşın içinde büyüdük, ailelerimiz çok yokluk çekti. Bundan sonra işimiz iştir.”

Nihat Taşel: Ülkede en önemli şey pahalılık

“Başbakan olsaydım ilk önce özel sektör ve kamu arasındaki uçurum maaşları düzenlerdim. Birine 50 bin lira diğerine de 15 bin lira olmazdı. Bu uçurum nedir? Ülkede en önemli şey bence pahalılık. Bu konuda ne kontrol ne de idare yok. Bugün 3’e alıp 10’a satıyorlar. Yüzde 100 kar yapıyorlar ama denetim yapılmıyor. Bu şekilde insanlar mağdur oluyor, alım gücü düşüyor.”

Mustafa Bozdemir: Ülkemizde hala daha karaciğer nakli yapılamıyor

“Ülkenin şu anda en önemli sorunu ekonomik sıkıntılar. Tabiî ki bu dünyada da böyle. Başbakan olsaydım buna bir çözüm bulmaya çalışırdım. İnsanların alım gücünün daha fazla olabilmesi için çalışma yapardım. Okullar açılıyor çocuklarına ayakkabı, okul çantası alamayan aileler var. Bir okul çantası bin 500 TL’den başlıyor. 2 çocuğu olan aile ne yapacak? Sağlıkta da sorunlar var. Bugün ülkemizde hala daha karaciğer nakli yapılamıyor. Benim babam 5 sene önce Türkiye’de karaciğer nakli oldu. Keşke burada da büyük sağlık sorunları çözümlenebilse, sağlık alanında daha iyi olabiliriz bence. Yıl 2023 ama hala ülkede bir nakil gerçekleştirilemiyor. Devlet hastanesindeki doktorların canla başla çalışabilmesi için hastanenin kökten yenilenmesi gerekiyor. Hastane zaten çok eski ve eminim insanlar zor şartlar altında çalışıyor. Doktorlar kendini ne kadar eğitimlerle geliştirse de ülke şartları buna yeterli değil.”

Serpil Bekcan: Ülkeyi bir düzene sokardım

“Başbakan olsaydım önce ülkeyi bir düzene sokardım. Avrupa’da büyüyen bir insanım. Orada olan düzen burada yok. Çünkü orda insanına göre hareket etmiyorlar. Ama burada torpil çok ve insana göre hareket ediyorlar. Çok ayrımcılık yapıyorlar. Buna bir el atardım. Bu ülkede sadece tanıdığı olanın işi yapılıyor. Ekonomik olarak da iyi değiliz. Her gün farklı bir zamma uyanıyoruz. Bunun da düzenlenmesi gerekiyor. Bir kadın çıksın başbakan olsun. Bu memleketin bir de kadın yöneticiye ihtiyacı var.”

Aytekin Gücel: Devlet dairelerindeki sistemsizliği düzeltirdim

“Başbakan olsaydım, devlet dairelerindeki sistemsizliği düzeltirdim. Oraya gidiyorsun ve hiçbir işi halledemiyorsun. Kimse sana sağlıklı bir bilgi veremiyor. Bir gün aldığın bilgi için ertesi gün farklı bir şey söyleniyor. İlk iş bunu çözerdim. Hayat pahalılığına çözüm bulurdum, sağlık sektörüne de el atardım. Özel sektör ve kamu arasındaki maaş farklarını düzenlerdim. Özel sektörde alınan maaş tatmin edici değil ve bu maaşla kimsenin geçinebileceğine inanmıyorum.”

Gürşad Şemmedi: Adil bir vergi düzeni getirirdim

“İlk olarak ekonomiye el atardım. Ülkede her şeyde sıkıntı var. Sağlık, eğitim, alt yapılarımız hepsi sıkıntılı. Esas olarak ekonomiye el atar ve adil bir vergi düzeni getirip halkın daha refah bir seviyeye ulaşmasını için elimden geleni yapardım.”

Kübra Çaytaş: Ulaşım sıkıntısına bir çare bulurdum

“İlk olarak kesinlikle ulaşım sıkıntısına bir çare bulurdum. Öğrenci olarak ulaşımdan çok şikayetçiyiz. Şehirlerarası ve şehir içinde bir yerden bir yere gitmek çok zor. Ekonomi kötü durumda. Eğitim olarak da Türkiye’ye göre biraz eksiklikleri var. Kiralar çok yüksek, buna mutlaka bir denetim getirirdim.”

Ahmet Bengihan: Her şeyin çeki düzene ihtiyacı var

“Başbakan olsaydım, ekonomiyi düzeltmek isterdim. Nüfus, sağlık sektörü ve her şeyin çeki düzene ihtiyacı var. Ülkeye giren yabancıları ve kaçakları yurtdışına gönderirdim. Her alanda denetim gerekli ve denetim yapılmıyor. Gerek fiyat, gerek nüfus her alanda buna ihtiyaç var. Ülkede her milletten insan var. Birleşmiş Milletler gibi bir yer olduk”