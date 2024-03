“Başarılı olmak için kimseyi umursamadan çok çalışmak gerek”

Levent ÖZDAĞ

► Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam “Duygusal” derdim. Hayatımın her alanında hep duygularımla hareket edip yaşıyorum. Özellikle yaptığım işte duygu çok önemli.

► Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Şu an yaptığım işi yapmasaydım sosyal medyada içerik üretirdim. Şu an yaptığım çizimlerle birlikte aynı zamanda sosyal medyada içerik üretiyorum.

► Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İlk başta yaptığım iş ve daha sonrasında sosyal medyada içerik üretmek.

► Kayıtsız kalamadığım şey… Kayıtsız kalamadığım birçok şey var aslında fakat haksızlığa uğramayı hiç sevmiyorum.

► En büyük pişmanlığım… En büyük pişmanlığım dediğim bir şey hiç olmadı. Doğrusuyla yanlışıyla yaptığım her şeyin arkasında duran biriyim. ‘’Keşke’’ kelimesinden pek hoşlanmam çünkü bazen bazı şeyleri yaşamanız gerekiyor. Bisiklete binmek gibidir hayat ilk başlarda öğrenene kadar çok düşersiniz çok canınız acır ama sonrasında düşerken yaptığınız hatalardan ders alıp onu tekrar yapmamaya başlarsınız.

► En büyük sevincim… En büyük sevincim yaptığım işin takdir görmesidir. Emek vererek yaptığım her işin takdir görmesi beni mutlu eder.

► Hayatımın dönüm noktası… Dönüm noktam lise yıllarımın sonunda gerçekleşti. Kendi yaptığım çalışmaları yüklemek için instagram dan kd artt adında ayrı bir resim sayfası açmıştım. Orada kendi yaptığım çalışmaları biriktiriyordum. Bir mekan işletmecisi çizimlerimi görüp benden duvarına çizim yapıp yapamayacağımı sordu. Daha önce hiç duvara resim yapmamıştım ve malzeme için bile ne kullanacağımı bilmiyordum fakat teklifini kabul ettim ve ufak bir araştırmayla ne kullanmam gerektiğini nasıl yapabileceğimi öğrendim. Orada yaptığım duvar çalışmaları beğenildi ve şuan sevgili ortağım Andaç Arslan la birlikte ülkemizin birçok duvarına imza attık.

► Beni en çok etkileyen yazar… “Bir fikir ayrılığına rağmen karşındakine saygı duyabiliyorsan, insan olmuşsun demektir.” -Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

► En sevdiğim ressam… Aslında tek bir sanatçı yok fakat Albrecht Dürer, Michelangelo, Van Gogh beni etkileyen ressamlardandır.

► En keyif aldığım müzik… Genelde müzik dinlerken özellikle seçtiğim bir tarzım yoktur. O an ki duygu durumuma göre kulağıma hoş gelen ruhuma dokunan her müziği dinlerim.

► En son izlediğim film… Son dönemlerde özellikle komedi filmleri izlemeyi tercih ediyorum. Modumu daha çok yükseltiyor.

► Kendim için son aldığım şey… Aslında sürekli alışveriş yapıyorum. Fakat kendimden çok sevdiğim insanlara bir şeyler almak beni daha çok mutlu ediyor.

► Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımda ki en gereksiz dediğim bir şeyim sanırım yok çoğu zaman her şeyi kullanırım.

► Benim için alınabilecek en güzel hediye… Hediyenin ne olduğundan çok düşünülüp bir şey alınması beni mutlu eder.

► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Aslında bana göre insanlar kusurlarıyla güzeldir fakat illa bir şey değiştirmem gerekseydi insanları bazen kendimden çok umursuyorum bu özelliğimi değiştirmek isterdim.

► Kendimde beğendiğim özellik… Kendimde en çok beğendiğim özelliğim sıcak kanlı ve konuşkan bir insan olmam. Girdiğim yeni bir ortamda bile ortama rahatlıkla ayak uydurabilirim bu özelliğimi seviyorum.

► Olmazsa olmaz… Olmazsa olmaz dediğim şeyler arasında kesinlikle hafta sonları arkadaşlarımla eğlenmek vardır.

► En iyi yaptığım yemek… Ben pek yemek yapma konusunda yetenekli değilimdir fakat farklı ve güzel yemekleri yemeyi çok severim.

► Hayalimdeki dünya… Kesinlikle çocukların öldürülmediği, insanların açlık çekmediği savaşsız bir dünya…

► Aşk benim için… Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden çok farklı bir dil gerekir diyor Eugene Delacroix ve bende buna katılıyorum.

► Onunla çok tanışmayı isterdim… Kesinlikle Sezen Aksu, inanılmaz saygı duyduğum ve severek dinlediğim büyük bir sanatçıdır kendisi.

► Görmek istediğim yer… En çok Fransa’yı görmek istiyorum.

► Mutlaka yapmak istediğim… Büyük bir sergi yapmak istiyorum.

► Son olarak söylemek istediklerim… Başarının kolay kolay gelmediği ve iz bırakmak isteyenler için kimseyi umursamadan çok çalışmaları gerektiği…