Bariyerlere vurdu, takla attı, yandı

Lefkoşa’da yeni yapılan Kuzey Çevre Yolu’nda bugün saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi, kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 23 yaşındaki Habibullah Sanusı Abdulrazaq’ın, yönetimindeki UA 066 plakalı araçla kuzey çevre yolu üzerinde batı istikametine doğru dikkatsiz ve süratli bir şekilde seyrederken, Girne - Lefkoşa anayoluna bağlanan sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpma sonucu metrelerce takla atarak sürüklenen araç tavanı üzerinde durarak alev aldı. Araç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta yolcu olarak bulunan ve kaza sonucu yaralanan 23 yaşındaki Farouq Olayemi Prina Nkem Kolan British Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.