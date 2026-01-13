Baristalık ve mutfak uygulamaları eğitimi alan özel gereksinimli bireylere sertifikaları takdim edildi

Baristalık ve mutfak eğitimini tamamlayarak Lefkoşa Türk Belediyesi Yeni Dünya +1 Kafe’de iş hayatına atılan 18 yaş üstü özel gereksinimli 9 birey, baristalık ve mutfak eğitimi sertifikalarını aldı.

4'ünün baristalık, 5'inin ise mutfak uygulamaları eğitimi alan kişilere sertifikaları Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nda düzenlenen törende takdim edildi. Törene Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nde yapılan eğitim Lefkoşa Türk Belediyesi, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlendi.

Ataoğlu: Önemli bir olay

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu törende yaptığı konuşmada, mesleki eğitim verilerek, topluma kazandırılan 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin belediye işletmesinde hizmet vermesinin önemli bir olay olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, benzer mesleki eğitimlerin devam etmesi gerektiğini belirterek, katkı koyan kesimlere teşekkür etti.

Çavuşoğlu: Herkesin yapabileceği bir iş vardır

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, hiç kimsenin geri kalmaması adına eğitimde büyük bir mücadele verildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı, Turizm, Turizm Kültür ve Çevre Bakanlığı ile LTB’nin özel gereksinimli bireylere meslek edindirmek için iş birliğine girmesinin önemine işaret etti. “Herkesin yapabileceği bir iş vardır. Devlet olarak bu şansı sunmamız lazım” diyen Çavuşoğlu, düzenlenen eğitimin pek çok eve ışık olduğunu kaydetti.

Harmancı: Bu program örnek bir program

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin sonucunu görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Harmancı, 18 yaş üstü özel gereksinimli bireyleri istihdam hayatına girmesini sağlamanın gurur ve onur verici olduğunu söyledi.

Söz konusu bireylerin eğitimlerini +1 Cafe’de almasına da tanıklık etmenin ayrı bir memnuniyet verdiğini belirten Harmancı, +1 Cafe'de servis vermeye başlayan bahse konu bireylerin özel sektörde de çalışma fırsatı bulacaklarına inandığını kaydetti.

Katkı koyan tüm kesimlere teşekkür eden Harmancı, “Bu program örnek bir program. Bu programın devamını sağlamak önemli çünkü bir proje devamı sağlandığı takdirde faydası olur” dedi.

Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, 18 yaş üstü özel gereksinimli bireyleri iş hayatına katmanın, onlara gelecek vadetmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.