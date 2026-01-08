“Barış Gonuşmaları Komedi Festivali” yılı “Kahkahayla” uğurladı

Lefkoşa, Avrupa’nın son bölünmüş başkenti olarak, 2025 yılının son günlerinde mizahın birleştirici gücüne sahne oldu.

“Kahkahada Birleşiyoruz” sloganıyla düzenlenen Barış Gonuşmaları Komedi Festivali, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde kentin her iki yakasında gerçekleştirilen etkinliklerle yılı yoğun ilgiyle kapattı.



İki gün süren festival kapsamında toplam 14 performans izleyiciyle buluşurken, etkinlikleri yaklaşık 280 kişi takip etti.

Organizatörler, mizahın farklı geçmişlere, inançlara ve görüşlere sahip insanları bir araya getirebilen güçlü bir ortak dil olduğuna dikkat çekti.

Seyircilerin yargılamaktan uzak ve destekleyici tutumu ise komedyenlerin sahnedeki anlatılarını daha da güçlendirdi.

Etkinlik duyurusunda yer alan “Geriye kalan her şeyde bölünmüş olsak da, travmalarımızı alıp komediye dönüştürme becerimiz hepimizi bir araya getiriyor” ifadesi, festivalin ruhunu yansıtırken, izleyicilerin de bu bilinçle etkinliğe katıldığı gözlemlendi.

Collective Beat performansçıları tarafından organize edilen festivalde konuklara, “Kahkahanı getir, saçmalığını getir, ciddiyetini evde bırak; zaten sınırdan geçemeyecek” sözleriyle seslenildi.

Ortak gülmenin birleştirici gücüne vurgu yapan Barış Gonuşmaları Komedi Festivali, katılımcılara yalnızca eğlenceli anlar değil, birlikte yaşamanın mümkün olduğuna dair umut da sundu.



Collective Beat ekibi, önümüzdeki haftalarda da yeni, yaratıcı ve bol kahkahalı etkinliklerle izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.