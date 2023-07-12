Bankada sopayla dövdü

Lefkoşa’daki bir banka içerisinde, önceden tartıştığı şahsı sopa ile darp eden E.K. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, E.K. isimli zanlının “Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma, İthale-i Lisan, Rahatsızlık” suçlamalarıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Salı günü Lefkoşa’da, Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren banka içerisinde, E.K. isimli zanlının, aralarında önceden bulunan husumet nedeni ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 49 santimetre uzunluğundaki sopa ile Lefkoşa'da H.K. isimli şahsın başına ve vücudunun muhtelif yerlerine birçok kez vurarak ciddi şekilde darp ettiğini aktardı.

Polis, sopanın emare olarak alındığını, aynı gün zanlının itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının akabinde suçunu itiraf ettiğini ve soruşturmanın tamamlandığını söyleyip, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ileride davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.