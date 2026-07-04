Antis Halk Plajı’nin iskelesi hizmete açıldı

Girne Belediyesi tarafından Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı'na kazandırılan yeni ahşap iskele, vatandaşların kullanımına sunuldu. Plajın kullanım konforunu artıran iskele, deniz keyfini daha güvenli ve düzenli bir şekilde yaşamak isteyen ziyaretçilere hizmet verecek.

Girne Belediyesi, tüm vatandaşların ortak kullanımına sunulan bu alanın korunması ve güvenli şekilde kullanılması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Özellikle iskeleden denize atlama gibi riskli davranışların ciddi yaralanmalara yol açabileceği hatırlatılarak, vatandaşların kendi güvenlikleri ve çevredekilerin güvenliği için sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri önemle rica edildi.