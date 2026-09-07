Aygün'de cinayet

Aygün köyü bu sabah cinayet haberiyle sarsıldı. Aygün sakinlerinden bir kadın eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kadını öldürdükten sonra kendi canına kıymaya da çalışan söz konusu kişi, yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, polis şu sıralarda olay yerin