Ayçin Asan’dan bayrama özel unutulmaz konser

Başarılı sanatçı Ayçin Asan, bayramın 1. ve 2. gününde Merit Lefkoşa Hotel & Casino sahnesinde müzikseverlerle buluşarak unutulmaz bir geceye imza attı.

Konser boyunca İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Yıldız Tilbe ve Nejat Alp gibi Türk müziğinin efsane isimlerinin şarkılarını seslendiren Asan, sahnedeki güçlü yorumu ve etkileyici sahne performansıyla izleyicileri büyüledi.

Gecenin en duygu yüklü anlarından biri ise, kısa süre önce kaybettiğimiz büyük sanatçı Volkan Konak’ı anarak ona ithafen “Yarim Yarim” şarkısını seslendirmesi oldu. Sanatçının bu özel yorumu, salondaki dinleyicilere duygusal anlar yaşattı ve büyük alkış aldı.

Konserin ilerleyen saatlerinde hareketli şarkılarla sahneyi coşturan Ayçin Asan, güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla dinleyicilere bayrama yakışır müzik dolu bir gece sundu.

Orkestranın muhteşem performansı geceye ayrı bir renk katarken, konser sonunda misafirler sanatçıyı ve orkestrayı ayakta alkışladı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu özel konser, Merit Lefkoşa Hotel & Casino misafirlerine müzik ve eğlence dolu bir bayram gecesi yaşattı.