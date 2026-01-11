“Avrupa’da kazanılan deneyim dünyaya bakışı kalıcı biçimde değiştirir”

Ödül AŞIK ÜLKER

19 yılda, yaklaşık 2 bin 430 Kıbrıslı Türk’ün yararlandığı AB Burs Programı’nın 2026-2027 akademik yılı başvuruları 15 Ocak’ta başlıyor, son başvuru tarihi 24 Mart...

2007 yılında, Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye daha da yakınlaştırmak amacıyla başlatılan AB Burs Programı, sadece bireysel gelişimi değil; uzun vadede Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve sosyal kalkınmasını da desteklemeyi amaçlıyor.

Yenidüzen’in burs programı hakkındaki sorularını yanıtlayan Goethe-Institut AB Burs Programı Yöneticisi Bekir Okalper, 2026-2027 akademik yılı için, Avrupa Komisyonu tarafından, AB Burs Programı’na ayrılan toplam bütçenin yaklaşık 2 milyon Euro olduğunu belirterek, bunun lisans öncesi ve lisans, lisansüstü ile kısa dönemli eğitim programları arasında dengeli bir şekilde paylaştırılacağını ve yaklaşık 150 Kıbrıslı Türk gence ve profesyonele eğitim desteği sağlanacağını söyledi.

Program kapsamında, lisans öncesi ve lisans düzeyindeki eğitimler, lisansüstü programlar ile 2-6 ay arasında değişen kısa dönemli eğitim burslar olmak üzere üç ana burs türü olduğunu anlatan Okalper, “AB Burs Programı, yalnızca maddi bir destek değil; hayatın yönünü değiştirebilen bir fırsattır. Başvurmayı düşünen herkese, kendilerine güvenmelerini ve hayallerini ertelememelerini öneriyorum. Avrupa’da kazanılan deneyim, insanın sadece kariyerini değil, dünyaya bakışını da kalıcı biçimde değiştirir” diye konuştu.

Okalper, şunları söyledi:

“Avrupa’da eğitim, yalnızca akademik bilgi kazanımı anlamına gelmiyor. Farklı kültürlerle bir arada yaşamak, eleştirel düşünmeyi teşvik eden bir eğitim sistemiyle tanışmak ve çok dilli bir ortamda kendini geliştirmek, Avrupa’da eğitimin en önemli kazanımları arasında. AB ülkelerinde sunulan eğitim programları; kalite güvencesi, akademik özgürlük ve uygulamalı öğrenme olanaklarıyla öne çıkıyor. Kıbrıslı Türk gençler için bu deneyim, hem kişisel gelişim, hem de uluslararası iş piyasasında rekabet edebilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor.”

AB Burs Programı ekibinde, Burs Koordinatörleri Fatoş Yangın, Berya Ardal ve Selma Güneş, İletişim ve Etkinlik Sorumlusu Gizem Çelebiaziz ile Finans ve İdari İşler Asistanı Mustafa Yaşın da var.

Amaç...

Soru: AB Burs programı ne zaman, ne amaçla başladı?

Okalper: Avrupa Birliği Burs Programı, Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne daha da yakınlaştırmak amacıyla 2007 yılında hayata geçirildi. Programın temel hedefi, Kıbrıslı Türk öğrenci ve profesyonellere Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim alma imkânı sunarken, aynı zamanda AB’nin değerlerini, kültürel çeşitliliğini ve eğitim anlayışını yakından deneyimlemelerini sağlamak. Bununla birlikte, program yalnızca bireysel gelişimi değil; uzun vadede Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve sosyal kalkınmasını da desteklemeyi amaçlıyor. Özellikle iş gücü piyasasında tespit edilen beceri açıklarının kapatılmasına katkı sunmak, programın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Program, 2022 yılından bu yana Goethe-Institut tarafından yürütülmektedir.

Avrupa’da eğitimin kazanımları...

Soru: Neden Avrupa’da eğitim?

Okalper: Avrupa’da eğitim, yalnızca akademik bilgi kazanımı anlamına gelmiyor. Farklı kültürlerle bir arada yaşamak, eleştirel düşünmeyi teşvik eden bir eğitim sistemiyle tanışmak ve çok dilli bir ortamda kendini geliştirmek, Avrupa’da eğitimin en önemli kazanımları arasında. AB ülkelerinde sunulan eğitim programları; kalite güvencesi, akademik özgürlük ve uygulamalı öğrenme olanaklarıyla öne çıkıyor. Kıbrıslı Türk gençler için bu deneyim, hem kişisel gelişim, hem de uluslararası iş piyasasında rekabet edebilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

19 yılda, 2 bin 430 Kıbrıslı Türk’e burs...

Soru: 19 yıldır verilen AB Bursu’ndan kaç Kıbrıslı Türk yararlandı? Kaç farklı ülkede ve alanda yararlanma imkânı yakaladı?

Okalper: AB Burs Programı’nın başladığı 2007 yılından bu yana, yaklaşık 2 bin 430 Kıbrıslı Türk bu imkândan yararlandı. Ben de, yıllar önce, bu burs programından faydalanarak hayallerimi gerçekleştirme fırsatı bulmuş kişilerden biriyim. Avrupa’da geçen yaklaşık 10 yıllık yaşam ve eğitim deneyiminin ardından, yeniden adaya döndüm. Edindiğim bilgi ve birikimi, bugün Kıbrıs’ta paylaşmak, bulunduğum yere katkı koymak ve burada yeni hayaller kurmak için çalışıyorum. Benzer deneyimleri bu programdan yararlanan, bugün birlikte çalıştığım ofis arkadaşlarımda da görmek mümkün.

Bursiyerler, AB’ye üye 20’den fazla ülkede, yüzlerce farklı akademik ve mesleki alanda eğitim aldı. Lisans ve lisansüstü eğitimlerden kısa dönemli mesleki programlara, dil kurslarından araştırma ve doktora sonrası çalışmalara kadar çok geniş bir yelpazede destek sağlandı. Bugün kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumda aktif rol alan birçok kişinin ortak noktası, AB Burs Programı deneyimi olmuş durumda.

Bütçe 2 milyon Euro...

Soru: Bu yıl kaç kişiye burs verilecek, buna ayrılan bütçe nedir?

Okalper: 2026-2027 akademik yılı için Avrupa Komisyonu tarafından AB Burs Programı’na ayrılan toplam bütçe yaklaşık 2 milyon Eurodur. Bu kaynak; lisans öncesi ve lisans, lisansüstü ile kısa dönemli eğitim programları arasında dengeli bir şekilde paylaştırılacak ve yaklaşık 150 Kıbrıslı Türk gence ve profesyonele eğitim desteği sağlanacaktır.

Bütçenin dağılımı yapılırken, başvuru yapılan burs kategori türü, süresi, gidilecek ülkenin yaşam maliyetleri ve eğitim ücretleri gibi unsurlar dikkate alınmaktadır. Bu yaklaşım, hem fırsat eşitliğini gözetmeyi, hem de sınırlı kaynaklarla mümkün olan en fazla sayıda nitelikli adayın desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

Soru: Kimler başvurabilir, kriterler nelerdir?

Okalper: AB Burs Programı’na, Kıbrıs Türk toplumuna mensup; Kıbrıs’ta doğmuş veya ebeveynlerinden biri Kıbrıs’ta doğmuş ve hâlihazırda Kıbrıs’ta ikamet eden kişiler başvurabiliyor. Program; lise son sınıf öğrencilerinden üniversite mezunlarına, genç profesyonellerden akademisyenlere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Başvurulan burs kategorisi türüne göre eğitim geçmişi, mezuniyet durumu ve çalışma deneyimi gibi kriterler değişiklik gösterebiliyor. Her kategori için ayrıntılı uygunluk koşulları, başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmiş durumda.

Seçme süreci...

Soru: Seçme süreci nasıl işliyor?

Okalper: Seçme süreci, şeffaf ve çok aşamalı bir değerlendirme sistemi üzerinden yürütülüyor. Online başvuru yapan ve uygunluk kriterlerini sağlayan tüm adaylar, Nisan 2026 başında Lefkoşa’da gerçekleştirilecek yazılı sınava davet edilecek. Sınavın tarihi, saati ve yer bilgileri, başvuru süreci tamamlandıktan sonra adaylara elektronik posta yoluyla iletilecek; aynı bilgiler resmi web sitemizden de paylaşılacak (www.euburs.eu).

Adayların, yazılı sınavın yapılacağı tarihte, şahsen Kıbrıs’ta bulunmaları gerekiyor. Bu konuda herhangi bir istisna söz konusu değil. Kimlik tespiti amacıyla, adayların başvurularında kullandıkları kimlik belgelerini, sınav günü yanlarında getirmeleri bekleniyor.

Yazılı sınav iki bölümden oluşuyor ve her iki bölüm eşit ağırlığa sahip. İlk bölümde adayların sözel, sayısal ve görsel-uzamsal becerileri ölçülürken; ikinci bölümde motivasyonlarını ve hedeflerini değerlendiriliyor. Adaylar bu sınavları Türkçe ya da İngilizce olarak alabiliyor ve kendilerini en iyi ifade edebilecekleri dili seçmeleri öneriyoruz. Motivasyon odaklı yazılı değerlendirme, bağımsız ve tarafsız uzmanlar tarafından inceleniyor.

Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, aldıkları toplam puan üzerinden kendi kategori ve alt kategorileri içinde sıralanıyor. Her kategori için ayrı bir liste oluşturuluyor ve bu listelerde en yüksek puanı alan adaylar, ilgili kategoriye ayrılan burs bütçesi çerçevesinde burs almaya hak kazanıyor.

Alan sınırlaması yok

Soru: Burs verilecek alanlarla ilgili bir kriter veya kısıtlama var mı?

Okalper: Program kapsamında alan sınırlaması bulunmuyor. Adaylar, istedikleri alanda eğitim için başvurabiliyor. Ancak her iki yılda bir yapılan Beceri Açığı Analizi doğrultusunda belirlenen öncelikli alanlar bulunuyor. Bu alanlarda başvuru yapan adaylara, değerlendirme sürecinde ek puan avantajı sağlanıyor. Ama bu, diğer alanların dışlandığı anlamına gelmiyor.

Bursun kapsamı

Soru: Bursun kapsamı nedir? Burs miktarları nasıl belirleniyor?

Okalper: AB Bursu; okul harcı katkısı, yaşam ödeneği ve seyahat ödeneği olmak üzere üç ana kalemden oluşuyor. Okul harcı için yıllık azami 7.000 Euro destek sağlanıyor. Yaşam ödeneği, gidilecek ülkenin yaşam maliyetine göre belirleniyor ve bursiyerlere iki taksit halinde ödeniyor. Seyahat ödeneği ise 1.000 Euro olarak belirlenmiştir ve yaşam ödeneğinin ilk taksidiyle birlikte ödenmektedir. Eğitimlerini Kıbrıs Cumhuriyeti’nde sürdürecek olan bursiyerler ise seyahat ödeneğinden yararlanmamaktadır.

Burs türleri

Soru: Burs türleri nelerdir?

Okalper: Program kapsamında üç ana burs türü bulunuyor. Bunlar; lisans öncesi ve lisans düzeyindeki eğitimler, lisansüstü programlar ile, 2-6 ay arasında değişen kısa dönemli eğitim bursları. Bu çeşitlilik sayesinde, ister eğitiminin başında olan gençler ister mesleki gelişimine devam etmek isteyen profesyoneller olsun, farklı yaş ve kariyer aşamalarındaki kişilere uygun esnek ve kapsayıcı bir destek sunuluyor.

Soru: Bursu alan kişilerin eğitimlerini yarım bırakmaları ya da başarısız olmaları durumunda nasıl bir prosedür izlenir?

Okalper: Bursiyerlerden, programlarını başarıyla tamamlamaları ve sözleşme yükümlülüklerine uymaları beklenir. Mücbir sebepler dışında, eğitimin yarım bırakılması veya ciddi bir sağlık rahatsızlığı durumunda, Goethe-Institut gerekli değerlendirmeyi yapar ve duruma göre bursun iptali veya ödemelerin durdurulması söz konusu olabilir. Her vaka, bireysel olarak ele alınır.

Soru: AB Burs programı kapsamında daha önce burs alan bir kişi tekrar başvurabiliyor mu?

Okalper: Evet, belirli yıllardan önce burs almış olan adaylar tekrar başvurabiliyor. Ancak daha önce burs almış kişilere, değerlendirme sürecinde puan düşürme uygulaması yapılıyor. Bu da, ilk kez başvuran adaylara fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Soru: Başvurular nasıl yapılıyor ve başvuru tarihleri nelerdir?

Okalper: Başvurular yalnızca online olarak, www.euburs.eu adresi üzerinden erişilen Goethe Application Portal aracılığıyla yapılıyor. Başvuru sistemi 15 Ocak 2026 tarihinde açılacak ve 24 Mart 2026 tarihinde kapanacak. Adayların, başvuru rehberlerini dikkatle incelemeleri ve istenen belgeleri belirtilen süre içerisinde eksiksiz şekilde sisteme yüklemeleri büyük önem taşıyor.

Soru: Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi AB Burs Programı ile ilgili tanıtım/bilgilendirme toplantıları yaptınız mı?

Okalper: Evet, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs genelinde ve çevrim içi platformlarda bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılarda adaylara, başvuru süreci, burs türleri ve sık yapılan hatalar hakkında ayrıntılı bilgi veriyoruz. Amacımız, herkesin doğru ve eşit bilgiye ulaşmasını sağlamak.

“Avrupa’da kazanılan deneyim, dünyaya bakışı da kalıcı biçimde değiştirir”

Soru: AB burslarıyla ilgilenenlere mesajınız nedir?

Okalper: AB Burs Programı, yalnızca maddi bir destek değil; hayatın yönünü değiştirebilen bir fırsattır. Başvurmayı düşünen herkese, kendilerine güvenmelerini ve hayallerini ertelememelerini öneriyorum. Avrupa’da kazanılan deneyim, insanın sadece kariyerini değil, dünyaya bakışını da kalıcı biçimde değiştirir. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.