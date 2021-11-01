Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Kıbrıs Yeşil Mutabakatı‘ na ve İki Toplum Arasındaki İşbirliğine Olan Yaklaşımı

Bu yazımızda 98.6 SiM FM’ deki Zıt Kutuplar ve 107.6 POLiTiS FM’ deki Αντίστροφοι Πόλοι programlarımızın Avrupa Parlamentosu Saati bölümüne konuk olan Alman Die Linke partisinden Avrupa Parlamento Üyesi Dr. Cornelia Ernst ve Kıbrıs AKEL partisinden Avrupa Parlamento Üyesi Giorgos Georgiou ile yapmış olduğumuz görüşmelerin önemli noktalarına değinmek istiyoruz.

Dr. Cornelia Ernst 1956 yılında Brandenburg federal eyaletinin Oder-Spree bölgesinin Bad Saarow belediyesinde dünyaya geldi. 1990 yılının Birleşik Almanya’ sı 16 federal yönetimden oluşmaktadır. Brandenburg federal eyaleti yaklaşık olarak 2.500.000 nüfusa sahip ve 30.000 km2 lik üzölçümü Kıbrıs’ ın 9.250 km2 lik yüzölçümünün yaklaşık olarak 3 katına denk geliyor. Brandenburg federal eyaletinin baş kenti Potsdam‘ dır.

Dr. Cornelia Ernst 2009 yılından beridir Avrupa Parlamentosu Üyesi’ dir ve bugün Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Yeşil Solu/İskandinav Yeşil Solu GUE/NGL grubunda Avrupa Yeşil Mutabakatı’ nın Avrupa Birliği Üye Devletlerinde tanıtımının yapılmasından sorumludur.

Dr. Cornelia Ernst görüşmemizin başında Almanya’ nın birleşmesi ile ilgili kendi tecrübelerinden bahsetti ve adamızda da en kısa sürede bir birleşme olması için dileklerde bulundu.

Dr. Cornelia Ernst Avrupa Birliği’ nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ismi ile duyurduğu yeni stratejinin uygulanması ile birlikte; Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan üye devletlerin yeşil teknolojilerle çağdaş, doğal kaynak kullanımında etkili ve rekabetçi olacağını ve amaçladıklarının:

Sera gazı salınımını 2050 yılına kadar sıfır düzeyine indirmek,

Ekonomik kalkınmayı aşırı doğal kaynak tüketimi ile bağdaştırmamak,

ve hiçbir insanın ve birlik üyesi hiçbir devletin sosyal olarak dışlanmamasını

sağlamak



olduğunu belirtti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’ nın gerçekleştirilmesinin önündeki asıl problemin ihtiyaç duyulan ekonomik kaynakların bulunması olduğunu vurguladı. Yaratılacak olan fonlamanın kaynağının ağırlıkla bir yandan üye devletler, yani Avrupalıların ödeyeceği vergiler, diğer yandan da yıllık olarak karbondioksit (CO 2 ).salınımından dolayı ödencek olan cezalar olduğunu altını çizerek belirtti.

Dr. Cornelia Ernst her Avrupa vatandaşının Temiz Enerji’ ye erişim hakkı olduğunu ve Avrupa Birliği’ nin de mevcut enerji kıtlığını derhal göğüslemesi gerekeceğinden bahsetti.

Avrupa Birliği’ ndeki 50 milyondan fazla hanenin Enerji Kıtlığı koşullarında yaşadağı düşünülmektedir; yani ısınma, soğutma ve aydınlatma gibi temel enerji hizmetlerine ya sınırlı erişimleri vardır ya da hiç erişimleri yoktur; bu durumun da hane halkının sağlığına ve refahına olduğu kadar çevreye de olumsuz sonuçları vardır. Avrupa Birliği üye devletlerinden biri olan Kıbrıs’ ın da enerji kıtlığı oranının yeterince yüksek olduğu 24/06/2021 tarihli Kıbrıs Tüketiciler Birliği bülteninde berlirtilmiştir.

Dr. Cornelia Ernst yurdumuzun yeniden birleşmesi için her iki toplumun Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) arasında bir enerji bağlantısı kurulmasının bir gelişme sağlayabileceğini belirtti. Bir taraftan Rüzgar ve Fotovoltaik Park kurulumlarının artırılması ile merkeziyetçi bir anlayışla Rüzgar ve Güneş enerjisi sağlanabileceğini diğer taraftan da evlerin çatılarına Fotovoltaik Sistem kurulumları ve Isı Yalıtımları yapılarak evlerin enerji verimlilğinin merkezi olmayan bir şekilde artırabileceğini belirtti.

Dr. Cornelia Ernst son olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı içeriğinin direk olarak Türkçe diline çevrilmesini desteklediğini, bu şekilde Kıbrıs Türk Toplumu’ nun konunun getirileri ile ilgili bilgilendirilebileceğini ve yurdumuzun yeniden birleşmesini desteklemek için de Kıbrıslı ve Avrupalı politikacılarla olası bir telekonferans görüşmesine de katılacağını belirtti.

Kıbrıs AKEL partisinden Avrupa Parlamento Üyesi Giorgos Georgiou 1963 tarihinde Mesarya (Μεσαορία)’ da Mağusa Kazasına bağlı Gaziköy (Afanya = Αφάνεια)’ de doğdu. Gaziköy (Afanya = Αφάνεια) 1974 yılına kadar Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların birlikte yaşadığı karma bir köydü. Deniz seviyesinden 60 metre yükseklikte, Lefkoşa ve Mağusa kazalarının sınırında ve Paşaköy (Άσσια)’ ün 2 Km batısında bulunuyor.

Giorgos Georgiou 2019 yılından beridir Kıbrıs AKEL partisinden Avrupa Parlamento su Üyesi dir ve Avrupa Yeşil Solu / İskandinav Yeşil Solu GUE/NGL gurubunda Avrupa Birli ğ i Enerji Politikas ı ’ ndan sorumludur .

Giorgos Georgiou ile olan görüşmemiz 2021 Avrupa Vatandaşlık Ödülü ekseninde gerçekleşti. Bu yılki ödül şair Neşe Yaşın ve film yapımcısı Panikos Hrisanthou’ ya verildi. Duvarımız ve Benim Vatanım isminde birlikte yaptıkları iki belgeselde göstermiş oldukları iş birliği bu ödülün onlara verilmesindeki asıl sebeptir. Çok yönlü olan eserleri; Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasındaki bağa ve ortak değerlere, iki toplumun yeniden yakınlaşması sürecinin özü olan ve nadir bulunan bir insanlık örneği de sergileyerek yatırım yapmaktadır.

Ödül töreni Kıbrıs’ taki Avrupa Parlamentosu Ofisi tarafından organize edilip 15/10/2021 tarihinde Lefkoşa’ daki Ara Bölge’ de gerçekleştirilmiştir.

Giorgos Georgiou Avrupa Parlamentosu’ nun 2008 yılından beridir Avrupa Vatandaşlık Ödülü’ nü her yıl verdiğini vurguladı. Söz konusu ödül ile şu alanlarda üstün başarı gösteren kişiler ve eserleri taçlandırılır:

Avrupa Birliği içerisindeki sınırlar arası ve uluslararası iş birliğinin kolaylaştırılması için vatandaşlar ve üye ülkeler arasındaki yakın bağın ve daha iyi karşılıklı anlayışın geliştirilmesini sağlayan eserler.

Avrupa ruhunun gelişip güçlenmesine katkı koyan; uzun vadeli, sınırlar arası veya uluslararası kültürel iş birliğini içeren vatandaş aktiviteleri veya eserleri

Bulunulan Avrupa Yılı konusu ile bağdaşan eserler.

konusu ile bağdaşan eserler. Özellikle Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’ nde belirtilen değerleri ifade eden eserler.

Bir göçmen olarak Giorgos Georgiou; yurdumuzun her iki tarafına olan bölünmez sevgisi ifade etti ve Neşe Yaşın‘ ın şiirinin akılda kalan dizelerini tekrarladı: “Benim yurdum ikiye bölünmüş ortasından, hangi yarısını sevmeli insan? “.

Giorgos Georgiou konuşmamızın sonunda Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünde yaşanan durağanlığa da değindi ve görüşmelerin olması gerektiği bir biçimde yeniden başlamamasının daha büyük problemleri de beraberinde getireceğini vurguladı.

Bu makale 25/10/2021 tarihinde Politis gazetesinde de yayınlanmıştır

Nuri Silay (nurisilay22@gmail.com)

Παντελής Σοφοκλέους (pantelis.sophocleous@gmx.de)