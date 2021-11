Avrupa Komisyonu’ndan 3 öğrenciye College of Europe yüksek lisans imkanı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm yolundaki desteği çerçevesinde, College of Europe'un Avrupa çalışmaları lisansüstü eğitim programı için üç öğrenciye burs sağlayacak.



Avrupa Komisyonu açıklamasına göre, 1949 yılında kurulan College of Europe, nesiller boyunca öğrencilere ve geleceğin liderlerine birleşik, barışçıl ve refaha kavuşmuş bir kıta hayalini gerçeğe dönüştürmeye yarayacak bilgi, deneyim ve ortak akıl sunmuştur.

AB Burs Programı, 2022-2023 akademik yılında College of Europe'ta eğitim görmek üzere en fazla üç kişi olacak şekilde başarılı Kıbrıslı Türk öğrencilere burs imkânı sağlayacak. Burs almaya hak kazananlar, bir yıllık Yüksek Lisans programını altı akademik alandan birinde, Belçika'nın tarihi orta çağa kadar uzanan şehri Bruges'da tamamlama fırsatına sahip olacak.



College of Europe'un yapacağı seçimle sağlanacak olan burs imkânı, öğretim ücretinin tamamını, konaklama, yiyecek içecek, aylık harçlık ve seyahat masraflarını kapsayacak.

Avrupa Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan sorumlu Üyesi Elisa Ferreira yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi:



“AB'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Burs Programı kapsamında Kıbrıslı Türklerin, her açıdan hayat değiştiren bir deneyim sunan College of Europe'ta eğitim görecek olmalarından büyük bir memnuniyet duyuyorum. College of Europe, ufku son derece genişleten bir ortamda en yüksek kalitede eğitim imkânı sunmasının yanında bütün çeşitliliğiyle Avrupa'ya dair derinlemesine bir anlayış sağlamasıyla da tanınır. College of Europe’un temelindeki arzu, ulusal bölünmelerin üstesinden gelme ve Avrupa'da bütünleşme projesini ilerletme arzusudur. Bunu Kıbrıs bağlamında oldukça önemli buluyorum” dedi.

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan başvuru sahipleri bu burs programı için değerlendirmeye alınacaktır:

Kıbrıs Türk toplumundan olmak ve Kıbrıs'ta ikamet ediyor olmak,

Kıbrıs'ta doğmuş olmak veya ebeveynlerden birinin Kıbrıs'ta doğmuş olması,

Uygun bir üniversite diplomasına sahip olmak,

Fransızca ve İngilizce dillerine hakim olmak.

2022-2023 akademik yılı için ilgilenen adayların 19 Ocak 2022 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir: Başvuru sayfası.

Daha fazla bilgi için, College of Europe Bruges kampüs web sayfasını Kampüs Bruges adresinden ziyaret edebilir veya info.admissions@coleurope.eu adresinden iletişime geçebilirsiniz.