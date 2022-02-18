Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta atık yönetimi projeyi finanse edecek

Avrupa Komisyonu, iklim ve çevreyi koruma amacıyla açıkladığı LIFE Avrupa programı yatırım paketinde, Kıbrıs'ta (güneyde) atık yönetimini geliştirmeyi amaçlayan bir projeyi dâhil edileceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu söz konusu entegre projelere 110 milyon Euro yatırım yapacak.

Açıklamada, önemli çevresel ve iklimle ilgili projeleri desteklemek amacıyla söz konusu yatırım paketinde Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polona ve Slovenya dâhil toplam 11 AB üyesi ülke katılıyor.

Açıklamada, önemli çevresel ve iklimle ilgili projeleri desteklemek amacıyla söz konusu yatırım paketinde Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polona ve Slovenya dâhil toplam 11 AB üyesi ülke katılıyor.

Kıbrıs’taki projenin toplam maliyetinin yaklaşık 14,8 milyon avro olduğu, 8,9 milyon avroluk bölümünün AB tarafından sağlanacağı, projenin başlama tarihinin 1 Ekim 2021 olduğu ve 30 Eylül 2029 tarihinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.