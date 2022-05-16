Athienu-Lurucina köylüleri yeni geçiş için girişim başlatıyor

Athienu (Kiracıköy) ve Lurucina (Akıncılar) temsilcileri, “Piroi” (Gaziler) köyünden geçiş ve kontrol noktası açılması için girişim başlatma kararı aldı. Kıbrıslı yurttaşlar, yeni bir barikatın daha kaldırılarak, ekonomik hayatın ve seyahat özgürlüğünün ileriye taşınmasını istiyor.

Haravgi gazetesi, “Athienu” (Kiracıköy) muhtarı Kiriakos Kareklas ve Lurucina (Akıncılar) Belediye Başkanı Hasan Barbaros’un, Kareklas’ın ofisinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve “Piroi” (Gaziler) geçiş noktasının açılması için girişim başlatma kararı aldıklarını yazdı.

Habere göre, Kareklas ve Barbaros yaptıkları açıklamalarda özetle, söz konusu geçiş noktasının açılmasının her iki köy ve civar köyler için sağlayacağı faydalardan bahsederek bu konuda işbirliği yapma niyetlerini dile getirdiler.

Kareklas ve Barbaros’un bu çerçevede BM temsilcisi, önemli ülkelerin büyükelçileri ve AP milletvekilleri gibi birçok platformda taleplerini gündeme getirmeye hazırlandıkları bildirildi.