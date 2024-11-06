“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri” yapılacak
Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği, “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri” verecek.
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Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği, “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri” verecek.
Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, konser, 12 Kasım’da Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Salonu’nda saat 20.00’de yer alacak.
Ulus Yeşilada’nın şefliğini yapacağı konserin giriş ücreti 200 TL olacak ve geliri Lapta Yavuzlar Lisesi’ne bağışlanacak.
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Etiketler : konser, Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği