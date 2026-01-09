Ataser: “ALBEL emekçilerine hayat pahalılığı oranı tam yansıtılıyor”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, belediyede kadrolu olarak görev yapan personel ile belediye şirketi ALBEL Yatırım Ltd. çalışanları arasında herhangi bir ayrım bulunmadığını ve bu anlayışın devam edeceğini vurguladı.

Ataser, 2024 yılında şirket yöneticileri ve sendika temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, ALBEL Yatırım Ltd. ile sendika arasında imzalanan protokole net bir hüküm eklendiğini anımsattı. Söz konusu maddeyle, ALBEL çalışanlarına devlet tarafından açıklanan hayat pahalılığı oranının maaşlara yansıtılmasının güvence altına alındığını ifade etti.

Bu uygulamanın geçmişte de hayata geçirildiğini belirten Ataser, Eylül 2024’te ALBEL bünyesinde görev yapan emekçilere, asgari ücrete uygulanan artış oranı yerine, ilan edilen hayat pahalılığı oranının tamamının ödendiğini kaydetti.

Ataser, Ocak 2026 döneminde de aynı politikanın sürdürüleceğini açıklayarak, ALBEL çalışanlarının maaşlarına asgari ücret artış oranı değil, açıklanan yüzde 21,66 oranındaki hayat pahalılığı artışının eksiksiz şekilde yansıtılacağını duyurdu.