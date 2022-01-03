Ataoğlu'ndan birlik vurgusu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mağusa ve İskele Örgüt Başkanları ile DP milletvekili adaylarının katılımıyla gerçekleşen, “Farkımız, Birlik ve Bütünlüğümüz” dayanışma gecesinde, partililerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu gecede yaptığı konuşmasında, DP’nin diğer partilerden ayrılan en temel farkının, birlik ve bütünlük içerisinde, odağının sadece ülkenin bütünlüğü ve kalkınması olduğuna vurgu yaptı.

Ataoğlu, “Çözüm odaklı siyaset anlayışı ile hükümetlerde her zaman ülkenin kalkınması, toplumsal fayda ve insan odaklı siyasi anlayışla hareket eden DP’nin diğer partilerden ayrılan en temel farkı, birlik ve bütünlüğüdür” dedi.

“Bu fark bizleri halkın umudu haline getirmiştir. O yüzden sorumluluğumuz büyük, yolumuz uzun” diyen Ataoğlu, parti içi tartışma yaşamayan tek partinin DP olduğunu iddia etti.