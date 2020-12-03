Ataoğlu: “İlla ki biri bir bakan olsun gailemiz yoktur”

BRT’ye konuşan ve Demokrat Parti’nin hükümette olsa da olmasa da elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ifade eden DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, insanların uzun süredir bir hükümet modeli oluşmasını beklediğinin altını çizdi. “İlla ki biri bir bakan olsun gailemiz yoktur” diyen Ataoğlu, “Önce bütçe” dedi.

“İnsanlarımız uzunca bir süredir bir hükümet modelinin oluşturulması ile ilgili beklenti içerisinde” “İlla ki biri bir Bakan olsun gailemiz yoktur. Bizim gailemiz memleketimizdir, insanımızdır” “Önce bütçe ve insanlarımıza cevap vereceğimiz alternatif modeller” “Demokrat Parti hükümette olsa da olmasa da elini taşın altına koymaya hazırdır”

YENİDÜZEN

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin henüz masaya bir şey koymadığını, ancak parti meclisinde yapılacak olan görüşmelerin ardından bir çalışma yapacaklarını ifade etti. Ataoğlu, kurulacak olan hükümetin uzun süreli olmayacağı sebebi ile ilkeler üzerinde değil, insanlar için yapılabilecek şeyler üzerinde daha fazla durulması gerektiğinin altını çizdi. Bütçenin durumuna göre bir rota belirlenmesi gerekeceğini vurguladı.

Ataoğlu şu şekilde konuştu:

“Demokrat Parti masaya şu ana kadar herhangi bir şey koymuş değildir”

“Demokrat Parti masaya şu ana kadar herhangi bir şey koymuş değildir. Biz sadece öteki partideki yetkili arkadaşların sunduklarını not aldık. Kendi içimizde, parti meclisinde yapacağımız görüşmeler sonrasında da hem bu arkadaşlarımızın sunduklarının kabulü ile ilgili, hem bizim sunacaklarımızın çalışması ile ilgili bir çalışma yapacağımızı ifade ettik.”

“İnsanlarımız uzunca bir süredir bir hükümet modelinin oluşturulması ile ilgili beklenti içerisinde”

“Dünkü görüşmemiz sonrasında yine birtakım olaylar cereyan etti. Bunun akabinde biz yine dedik ki; ‘Parti MYK’sında ve parti yetkilileri ile yapacağımız görüşme sonrasında biz size geri dönüş yapacağız’. Esasında, bu çok uzun süreli bir hükümet olmayacağı için, ilkeler olayı ile ilgili kurulacak olan bu hükümet modelinde ilkeler üzerinde fazlaca durulmaması lazım. Elbette durulacak ama bizim görüşümüz yapılabilecek olan işler üzerinde daha fazla durulması yönündeydi. Yani ‘beklenti içerisinde olan insanlarımıza verimli olabilecek şeylerin üstünde durulması gerekir’ diye ifade ettik hep. Hayal edilecek olayları gündeme taşımamamız gerekir. ‘Bunlar üzerinde bir çalışma yaparız’ dedik ve olay o şekilde kaldı. Bu olabilecek veya olması gereken olaylardır esasında çünkü insanlarımız uzunca bir süredir bir hükümet modelinin oluşturulması ile ilgili beklenti içerisinde ve bunun hızlı şekilde oluşturulabilecek hükümet modeli ne ise en azından insanlarımızın beklenti içerisinde olduğu konuda çözüm odaklı olayları yaratmamız ve ön plana çıkarmamız gerekir. Biz de bunu ifade ettik.”

“Demokrat Parti hükümette olsa da olmasa da elini taşın altına koymaya hazırdır”

“Demokrat Parti hükümette olsa da olmasa da elini taşın altına koymaya hazırdır. Dünkü ve geçen günkü görüşmelerimizde de aynı noktadaydık. Dolayısı ile 4’lü hükümet kurulur ya da kurulmaz olayına cevap verebilecek olan sadece ben değilim. İyimser bir yaklaşım olursa, yapılacak olan tüm çalışmalar nihayete erdiğinde iyimser olunursa kurulabilir. Ancak iyimser olabilmemizle ilgili öncelikle dediğim gibi insanlara cevap verebilecek çalışmaları ortaya koymamız gerekir. Bütçenin sürdürülebilir bir noktada olacağını görmemiz gerekir. Ondan sonra hareket kabiliyetini yakalayabiliriz.”

“Önce bütçe ve insanlarımıza cevap vereceğimiz alternatif modeller”

“Çalışmalar zaten ekipler tarafından devam ediyor. Ekipler tarafından yapılacak olan çalışmalar bütçe sürdürülebilir noktada ise, onun dışındaki teferruatlar konuşulur. Ama önce bütçe ve insanlarımıza cevap vereceğimiz alternatif modeller.

Bütün partilerin temsilcileri bu konuyla ilgili birlikte çalışma yapıyorlar. Ortaya koyacakları veriler eğer sürdürülebilir veriler ise kendi yağımızda kendi ciğerimizi kavuracak pozisyonda isek, buna inanıyorsak, ondan sonra oturulup geri kalan işler de konuşulur.”

“İlla ki biri bir Bakan olsun gailemiz yoktur. Bizim gailemiz memleketimizdir, insanımızdır”

“Bu dönem öyle bir dönemdir ki herkesin elini taşın altına koyma zorunluluğu vardır. İlla ki ben Bakan olayım sevdası içerisinde olmamamız gerekir. Onun için DP’den illa ki bir milletvekilinin Bakan olması diye bir sorun söz konusu değildir. Elbette ki teknokrat bir hükümet olacaksa teknokratlarını atayıp, atanacak olan teknokrat arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde çalışmalarımızı yine yapabiliriz biz. Sürdürebiliriz. Bizim gailemiz memleketimizdir, insanımızdır. İlla ki biri bir Bakan olsun gailemiz yoktur. Teknokrat hükümet olacaksa, teknokrat hükümet olsun. Biz yine çalışmalarımızı dıştan yapabilelim, katkılarımızı sağlayabilelim. Tufan Bey Başbakan olmasın olayı ile ilgili, o bizim yapabileceğimiz bir yorum değildir. O, Tufan Bey’in partisinin yapacağı bir yorumdur.”

“İnsanlara hizmet verebileceğimiz çözümler üzerinde çalışmamız gerektiği inancındayım”

“Dünkü görüşmemizde kalan konularla ilgili yorumlarda bulunduk. Arkadaşlar bugün yine yaptıkları çalışmalar sonrasında bir araya gelmemizi istiyorlarsa yine bizi ararlar. Biz zaten bir araya gelmekten çekinmiyoruz. İlk günden itibaren bir gelişme kaydedilip kaydedilmediği ekip arkadaşlarımızın yapacağı çalışmalar sonrasında ortaya çıkacak olan verilere göre belli olacak.

Sürenin azaldığı doğru… Zaten oyalanmak da çok doğru değil. Gerçekten memleketimiz ve insanlarımız için sıkıntı oluyor. Bizi kim göre ‘hükümeti kurmadınız mı, hala kurulmadı mı’ diye soruyorlar. Bu soruları biz de artık sormaya başladık. Bir an önce bir hükümetin kurulması gerekir. Çözüm odaklı öneriler neler ise, insanlara hizmet verebileceğimiz çözümler üzerinde çalışmamız gerektiği inancındayım.”