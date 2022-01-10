Ataoğlu: “Gençlik ve spor ayrı bir bakanlık olacak”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu (KTFF) ziyaret etti.

Demokrat Parti (DP) Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ataoğlu, beraberindeki DP heyeti ile gerçekleştirdiği KTFF ziyaretinde, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve bazı Federasyon üyeleri ile bir araya geldi.



“Sporun kesintiye uğramaması için, sağlık yönetimi yeniden gözden geçirilecek”

Ataoğlu ziyaretteki konuşmasında, pandemi döneminde 1,5 yıl futboldan ayrı kalmanın gençliği olumsuz etkilediğini belirterek, “Futbol ve diğer spor branşlarının, kesintisiz bir biçimde devam edebilmesine imkan verebilmesi adına, ülkenin sağlık yönetimini yeniden gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin gençlerini, kötü alışkanlıklardan uzak tutacak en etkili yöntemin sporun yaygınlaştırılması ve çeşitliliğinin arttırılması olduğunun altını çizen Ataoğlu, “Spor yönetiminin etkisiz olması, sporla ilgili bakanlığın olmamasıdır. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulması, ülke sporunun gelişmesi yanında gençlerimizin sosyal ve kültürel anlamda sağlıklı büyümeleri açısından elzemdir” dedi.

Sporcuların ve futbolcuların farklı ülkelerde farklı sporcu ve takımlarla müsabakalar yapmasının, motivasyonlarını artıracağını da dile getiren Ataoğlu, bu bağlamda sporun önünü açmak için politikalar üretilmesinin şart olduğunu, DP’nin bu anlamda irade ve kadrolara sahip olduğunu belirtti.

“KTFF’nun uluslararası girişimlerinin destekçisiyiz”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasında ayrıca, futbolda Güney Kıbrıs (KOP) ile bir dönem FIFA nezdinde görüşmeler yapıldığını ifade ederek, KTFF’nin Avrupa dışındaki ülkelerle de temas içerisinde olduğunu, bu ve buna benzer girişimlerin her zaman destekçisi olacağını belirtti.